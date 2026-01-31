Crnogorski mediji: Milo Đukanović pomenut u Epstinovim dokumentima

Objelodanjena je navodna prepiska između Miroslava Lajčaka i Džefrija Epstina u kojoj dogovaraju posjetu Crnoj Gori.

Bišvi predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović navodno se pominje u fajlovima povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom koje je objavilo američko ministarstvo pravde.

Đukanović se pominje u porukama koje je Epstin navodno razmenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom.

Lajčak je u jednoj od poruka piše da se predsjednik Crne Gore "raduje našoj posjeti".

Epstin odgovara Lajčaku "Možda bi on trebalo da pruži utočište Donaldu".

Lajčak odgovara da je "Donaldu slaba tačka Crna Gora".

Epstin onda Lajčaku piše da su nekadašnji advokat predsjednika Sjedninjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, Majkl Koen i bišvi Trampov savetnik Pol Manafort "obojica krivi" i napisao "početak kraja".

Epstin tokom prepiske takođe šalje Lajčaku link sa portala Njujork post sa tekstom o Crnoj Gori i sliku Kotora, a Lajčak mu odgovara "Rekao sam ti da je Crna Gora sjajna".

Epstin je takođe pitao Lajčaka da li je Đukanović predsjednik ili premijer Crne Gore, a Lajčak mu odgovara da je predsjednik.

Dio poruka je razmijenjen u avgustu 2018. godine, a dio 21. septembra iste godine.

Lajčak je između ostalog bio predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), ministar spoljnih poslova Slovačke, predsjedavajući Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograd–Priština i druga regionalna pitanja, a bio je i izaslanik EU za sprovođenje referenduma o nezavisnosti Crne Gore.

"Da li bi ti odgovarao prvi ili drugi vikend u novembru za posjetu Crnoj Gori?"

U jednoj od poruka Lajčak pita Epstina da li bi mu odgovarao prvi ili drugi vikend za posjetu Crnoj Gori.

Epstin mu na to kaže "da proverim", a Lajčak odgovara "OK, javi mi".

U jednoj od poruka Epstin kaže Lajčaku da bi volio da sa njim posjeti ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, a Lajčak mu odgovara da voli Lajčaka.

U daljoj razmjeni poruka, Lajčak pita Epstina "Šta je sa posjetom Crnoj Gori prvog vikenda u novembru", na šta Epstin odgovara "Izbori su 6. novembra, ali pokušavam da organizujem".

Lajčak na to odgovara "Nisam im još rekao. Ali mislim da će biti spremni".

