Gilejn Maksvel pristala da svjedoči: Epstinova saradnica o dosijeima koji kriju mračne tajne moćnika

Gilejn Maksvel, bliska saradnica Džefrija Epstina koja izdržava kaznu zatvora, pristala je da svjedoči pred kongresnim odborom o postupanju američkih vlasti u slučaju Epstin, dok istovremeno insistira na pravu da ćuti bez odobrenog imuniteta.

Gilejn Maksvel, zatvorska saradnica osuđenog s*ksualnog prestupnika Džefrija Epstina, pristala je da svjedoči pod zakletvom pred kongresnim odborom koji istražuje postupanje savezne vlade u vezi sa Epstinovim fajlovima.

Predsjednik odbora Džejms Komer, koji vodi istragu, izjavio je da će Maksvel svjedočenje dati putem video-veze 9. februara.

Pravni tim Gilejn Maksvel ranije je saopštio da će ona odbiti da odgovara na pitanja, pozivajući se na svoje ustavno pravo da ćuti, ukoliko joj ne bude odobren pravni imunitet.

Najavljujući saslušanje, Komer je rekao:

"Njeni advokati govore da će se ona pozvati na Peti amandman", aludirajući na pravo iz Petog amandmana Ustava SAD da se odbije davanje iskaza pred vlastima.

Saopštenje Odbora Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade dolazi u trenutku kada se administracija Donalda Trampa suočava sa pojačanim kritikama zbog načina na koji postupa u slučaju Epstin.

Gilejn Maksvel trenutno izdržava kaznu zatvora od 20 godina zbog regrutovanja i trgovine maloljetnim djevojkama radi seksualnog zlostavljanja koje je vršio Epstin.

U julu je odbor odbio da Maksvel ponudi pravni imunitet u zamjenu za njeno svjedočenje. U avgustu je odbor izdao sudski poziv kojim je od Maksvel zatraženo da pod zakletvom dostavi dokaze.

Pravni tim Maksvel naveo je da su zahtjevi da ona svjedoči iz zatvora i bez ikakvog imuniteta "neprihvatljivi". "Politički teatar", poručuju njeni advokati.

Advokati su naveli da ona "ne može da rizikuje dodatno krivično izlaganje u politički nabijenom okruženju bez formalnog imuniteta", dodajući da svjedočenje iz zatvora "stvara realne bezbjednosne rizike i podriva integritet procesa".

Članovi Predstavničkog doma ne mogu da primoraju Maksvel da se odrekne zaštite koju joj pruža Peti amandman.

U pismu upućenom odboru u utorak, njen pravni tim naveo je:

"Jednostavno rečeno, postupanje u ovim okolnostima ne bi služilo nijednoj drugoj svrsi osim čistom političkom teatru i potpunom rasipanju novca poreskih obveznika. Odbor ne bi dobio nikakvo svjedočenje, nikakve odgovore i nikakve nove činjenice", navodi se.

Gilejn Maksvel, koja je osuđena 2021. godine, podnela je žalbu Vrhovnom sudu SAD u oktobru prošle godine, ali je sud odbio da razmotri žalbu.

Jedini način da prije vremena napusti zatvor bio bi predsjedničko pomilovanje, osim ako ne uspije da ubijedi saveznog sudiju u Njujorku da ukine ili izmijeni njenu kaznu. Bijela kuća je demantovala da Donald Tramp razmatra mogućnost da joj odobri pomilovanje, iako je sam Tramp izjavio da tu opciju nije u potpunosti isključio.

Ministarstvo pravde SAD imalo je rok do 19. decembra prošle godine da objavi sve preostale Epstinove fajlove u svom posjedu, ali je do sada objavljen samo manji dio dokumentacije.

Zakonodavci iz obe stranke kritikovali su Ministarstvo pravde zbog velikog broja redakcija u dokumentima, koje su zakonom dozvoljene isključivo radi zaštite identiteta žrtava i aktivnih krivičnih istraga.

Klintonovi i nepoštovanje Kongresa

U međuvremenu, Odbor Predstavničkog doma za nadzor, kojim rukovode republikanci, izglasao je da se bivši predsjednik Bil Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, proglase krivima za nepoštovanje Kongresa zbog odbijanja da se odazovu sudskim pozivima u okviru istrage o Epstinu.

Odbor je pozvao oboje Klintonovih da svjedoče o Epstinu, sa kojim se Bil Klinton pojavljuje na fotografijama iz 1990-ih i ranih 2000-ih godina.

Bil Klinton nikada nije optužen za bilo kakvo krivično djelo od strane žrtava Epstinovog zlostavljanja i negirao je da je imao saznanja o njegovim seksualnim zločinima.

Advokati Klintonovih ocijenili su da su sudski pozivi "neizvršivi" i naveli da su već dostavili "ograničene informacije" koje su imali o Epstinu.

Prijedlog je usvojen uz podršku više demokrata, a ukoliko ga potvrdi pun sastav Predstavničkog doma, predmet će biti proslijeđen Ministarstvu pravde SAD.

(BBC/Mondo)