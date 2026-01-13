Klintonovi odbili da svjedoče o Epstinu: "Sada je dosta, sve je politički motivisano“

Bil i Hilari Klinton odbili su da svjedoče u kongresnoj istrazi o Džefriju Epstajnu, tvrdeći da je istraga politički motivisana i stranački vođena.

Bil i Hilari Klinton odbili su da svjedoče u kongresnoj istrazi o preminulom finansijeru i osuđenom se**ualnom prestupniku Džefriju Epstinu koju vode republikanci, ocijenivši da je u pitanju stranački motivisan postupak.

U pismu republikanskom poslaniku Džejmsu Komeru, predsjedniku Odbora za nadzor Predstavničkog doma, napisali su da "svaki čovjek mora odlučiti kada mu je dosta", te dodali da je za njih "taj trenutak došao sada".

Moguće posljedice odbijanja svjedočenja

Komer je zapretio da će Klintonove proglasiti krivima za nepoštovanje Kongresa ukoliko se ne pojave pred odborom, što bi potencijalno moglo dovesti do krivičnih prijava.

U pismu koje je Hilari Klinton podijelila na društvenim mrežama, Klintonovi su naveli da su pokušali pružiti ono "malo informacija" koje su imali kako bi pomogli u istrazi, a Komera su optužili da skreće pažnju sa propusta Trampove administracije.

"To smo učinili jer su Epstinovi zločini bili užasni. Ako vlada nije učinila sve što je mogla da istraži i procesuira te zločine, iz bilo kog razloga, to bi trebao biti fokus vašeg rada… Nema dokaza da vi to činite", napisali su, prenosi Index.

"Nema uvjerljivog objašnjenja za ono što radite, a da to nije stranačka politika", poručili su, dodajući da očekuju da će Komer naložiti odboru da ih proglasi krivima za nepoštovanje suda.

Administracija predsjednika Donalda Trampa naredila je, pod pritiskom Trampove političke baze, Ministarstvu pravosuđa da objavi spise povezane sa krivičnim istragama o Epstinu, koji je nekada bio prijatelj Trampa i Klintona, sve u skladu sa zakonom o transparentnosti koji je donio Kongres.