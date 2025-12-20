Žestoke optužbe na račun Bijele kuće: Ministarstvo pravde objavilo fotografije Klintona i Epstajna uoči saslušanja FOTO

Portparol Bila Klintona tvrdi da Bijela kuća koristi bivšeg predsjednika kao žrtvenog jarca zbog objavljenih fotografija sa Džefrijem Epstajnom i Gislen Maksvel.

Izvor: Ministarstvo pravde SAD

Portparol Bila Klintona optužio je Bijelu kuću da ga koristi kao žrtvenog jarca, pošto su fotografije bivšeg predsjednika sa osuđivanim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom i Gislen Maksvel objavljene.

"Bijela kuća nije mjesecima skrivala ove fajlove da bi ih potom objavila kasno u petak kako bi zaštitila Bila Klintona", rekao je portparol u saopštenju objavljenom na mreži X.

"Ovo se odnosi na zaštitu njih samih od onoga što slijedi ili od onoga što će pokušati zauvijek da sakriju. Mogu da objave koliko god žele mutnih fotografija starih više od 20 godina, ali ovo nije o Billu Klintonu. Nikada nije bilo, niti će ikada biti", dodaje se u saopštenju.

Dalje se navodi: "Čak je i Suzi Vajls rekla da jeDonald Tramp pogriješio u vezi sa Bilom Klintonom", uz osvrt na komentare šefice kabineta Bijele kuće za Vanity Fair, u kojima je Vajls priznala da Klinton nije bio na Epstinovom karipskom ostrvu, uprkos Trampovim ponovljenim tvrdnjama suprotnog.

Klinton već dugo tvrdi da je prekinuo veze sa Epstinom oko 2005. godine, prije nego što je osramoćeni finansijer u Floridi priznao krivicu za traženje maloljetnice u svrhu prostitucije.

U saopštenju, Klintonov portparol Anhel Urenja rekao je: "Ovdje postoje dvije vrste ljudi. Prva grupa ništa nije znala i prekinula je odnose sa Epstinom prije nego što su njegovi zločini postali javni. Druga grupa je nastavila odnose s njim i posle toga. Mi pripadamo prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promijeniti. Svi, a posebno MAGA pokret, očekuju odgovore, a ne žrtvene jarce".

Fotografije objavljene u petak prikazuju Klintona u podzemnom bazenu sa Maksvel i ženom čije su crte lica redigovane, kao i u avionu sa Majklom Džeksonom i Dajanom Ros, te na večeri sa Mikom Džegerom, Epstinom i drugim javnim ličnostima.

Fotografiju Klintona u bazenu kasnije je na mreži X objavila portparolka Bijele kuće Karolin Levit, uz natpis "O, bože!" i emotikon crvenog lica.

Prema evidenciji posjeta Bijeloj kući na koju se pozivaju medijski izvještaji, Epstin je posjetio Bijelu kuću najmanje 17 puta tokom ranih godina Klintonovog predsjedničkog mandata.

Kasnije je putovao sa Epstinom njegovim privatnim avionom, u godinama nakon što je napustio funkciju 2001. godine, uključujući putovanja u Aziju i Afriku u vezi sa inicijativama Klintonove globalne fondacije. Klinton nikada nije formalno optužen ni za kakvo krivično djelo u vezi sa Epstinom.

Ali Tramp je više puta iznosio insinuacije o odnosu između Klintona i Epstina. Prošlog mjeseca pozvao je Ministarstvo pravde i FBI da "istraže umiješanost i odnos Džefrija Epstina sa Bilom Klintonom", kao dio dugotrajne kampanje da se Epstinov skandal predstavi kao pitanje koje je isključivo povezano sa Demokratama.

Objavljivanje fotografija Ministarstva pravde dolazi u trenutku kada su i Bil Klinton i Hilari Klinton, bivša državna sekretarka i predsjednička kandidatkinja, zakazani da daju iskaze pred Odborom Predstavničkog doma za nadzor u vezi sa svojim vezama sa Epstinom.

Iskazi, prvobitno zakazani za prošlu nedjelju, pomjereni su za 13. i 14. januar. Predsjednik odbora, Džejms Komer, zaprijetio je pokretanjem postupka zbog nepoštovanja Kongresa ukoliko se supružnici ne pojave na saslušanjima tih dana, prenio je Politico.

(Kurir/MONDO)