Epstinova dokumenta izlaze u javnost: Demokrate kritikovale odluku o cenzuri

Ministarstvo pravde SAD objavljuje stotina hiljada dokumenata o Epstinu, ali dio će biti odložen zbog zaštite žrtava, što je izazvalo oštre kritike opozicije.

Ministarstvo pravde SAD danas će objaviti "nekoliko stotina hiljada dokumenata" iz spisa Džefrija Epstina, potvrdio je zamjenik državnog tužioca Tod Blanš. Ipak, najava je odmah izazvala oštre reakcije jer je Blanš nagovijestio da dio dokumenata neće biti odmah objavljen, kao razlog navevši potrebu zaštite žrtava.

"Danas ćemo objaviti nekoliko stotina hiljada dokumenata, a oni će biti u različitim oblicima, fotografijama i drugim materijalima povezanim sa svim istragama o gospodinu Epstinu", izjavio je Blanš. Naglasio je da je zaštita žrtava ključna u cijelom procesu.

"Najvažnija stvar o kojoj su govorili državna tužiteljka Pam Bondi i direktor FBI Kaš Patel jeste da zaštitimo žrtve. Zato pregledamo svaki pojedinačni dokument koji ćemo objaviti, kako bismo osigurali da svaka žrtva, njeno ime, identitet i priča, u mjeri u kojoj moraju biti zaštićeni, budu u potpunosti zaštićeni", rekao je Blanš.

"Očekujem da ćemo objaviti još dokumenata tokom narednih nekoliko nedjelja. Dakle, danas nekoliko stotina hiljada, a zatim tokom sljedećih nekoliko nedjelja još nekoliko stotina hiljada", dodao je.

Odluka da se dokumenta ne objave odjednom izazvala je talas kritika. Lider manjine u Senatu Čak Šumer oštro je osudio plan Ministarstva pravde.

"Zakon koji je Kongres usvojio, a predsjednik Tramp potpisao, bio je kristalno jasan. Trampova administracija imala je 30 dana da objavi sve Epstinove dokumente, ne samo neke", poručio je Šumer u saopštenju.

"Neispunjavanje toga predstavlja kršenje zakona. Ovo samo pokazuje da su Ministarstvo pravde, Donald Tramp i Pam Bondi odlučni da sakriju istinu."

Najavio je da demokratski senatori sarađuju sa advokatima žrtava kako bi procijenili koji se dokumenti zadržavaju. "Nećemo stati dok cijela istina ne izađe na vidjelo", zaključio je.

Slično je reagovao i republikanski kongresmen Tomas Mesi, jedan od autora Zakona o transparentnosti Epstinovih dokumenata. Na društvenoj mreži X objavio je fotografiju teksta zakona, naglasivši dio koji nalaže objavljivanje "svih" dokumenata u roku od 30 dana. "Vrijeme je isteklo. Objavite dokumente", napisao je Mesi.

Dan ranije upozorio je da advokati žrtava znaju "da postoji najmanje 20 imena muškaraca optuženih za seksualne zločine u posjedu FBI". "Ako dobijemo veliku objavu 19. decembra i ona ne sadrži nijedno ime muškarca optuženog za seksualni zločin, trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja, silovanje ili nešto slično, onda znamo da nisu objavili sva dokumenta. Tako je jednostavno", poručio je Mesi.

Vodeće demokrate u odborima za nadzor i pravosuđe Predstavničkog doma, Robert Garsija i Džejmi Raskin, objavili su zajedničko saopštenje u kojem osuđuju "odluku Trampove administracije da prkosi Zakonu o transparentnosti Epsinovih dokumenata".

"Donald Tramp i Ministarstvo pravde sada krše savezni zakon dok nastavljaju da zataškavaju činjenice i dokaze o višedecenijskom, milijardu dolara vrijednom, međunarodnom lancu trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja Džefrija Epstina. Mjesecima je Pam Bondi uskraćivala preživjelima transparentnost i odgovornost koje su tražili i zaslužuju, i prkosila sudskom pozivu Odbora za nadzor. Ministarstvo pravde sada jasno stavlja do znanja da namjerava da prkosi samom Kongresu, čak i dok pruža povlašćeni tretman Epstinovoj osuđenoj saučesnici Gilejn Maksvel", navodi se u saopštenju.

Garsija i Raskin najavili su i naredne korake. "Sudovi širom zemlje više puta su intervenisali kada je ova administracija kršila zakon. Sada razmatramo sve pravne opcije suočeni sa ovim kršenjem saveznog zakona. Preživjeli ove noćne more zaslužuju pravdu, saučesnici moraju biti pozvani na odgovornost, a američki narod zaslužuje potpunu transparentnost od Ministarstva pravde", zaključili su.

