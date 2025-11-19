logo
Epstinovi fajlovi biće javni: Ministarstvo pravde najavilo objavljivanje dokumenata

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Ministarstvo pravde SAD objaviće dosijee iz svoje istrage o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu u roku od 30 dana, rekla je državni tužitelj Pem Bondaj.

SAD objavljuje dosijee Džefrija Epstina Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Ona je na konferenciji za novinare potvrdila da je rok od 30 dana propisan zakonom koji je prošao i Predstavnički dom i Senat.

"Nastavićemo da poštujemo zakon i podstičemo maksimalnu transparentnost", rekla je ona nakon što je Kongres gotovo jednoglasno podržao objavljivanje "Epstinovih fajlova".

Ona je istakla da će Ministarstvo, takođe, zaštititi identitet svih žrtava trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja čija se imena pojavljuju u dokumentima.

Očekuje se da bi taj materijal mogao da baci više svjetlosti na aktivnosti Epstina, koji se družio sa aktuelnim predsjednikom SAD Donaldom Trampom i drugim značajnim ličnostima prije nego što je 2008. godine osuđen za nagovaranje maloljetnice na prostituciju.

