Novi snimci sa Epstinovog karipskog ostrva: Prikazane sobe, bazeni i misteriozna stomatološka stolica (Video)

Novi snimci sa Epstinovog karipskog ostrva: Prikazane sobe, bazeni i misteriozna stomatološka stolica (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Objavljene su nove slike i snimci sa ostrva na Karibima koje je posjedovao Džefri Epstin.

Novi dokazi iz Epstinovog "Carstva užasa": Objavljene fotografije sa ostrva Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian GrungeScreenshot

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma u Sjedinjenim Američkim Državama objavile su danas nove fotografije i video snimke sa privatnog ostrva na Karibima koje je nekada posjedovao Džefri Epstin, piše "Tajm" magazin. Ovo ostrvo je bilo mjesto na kom su zlostavljane mljade devojčice, djevojke i žene na žurkama koje je priređivao Epstin.

Objavljeno je 14 fotografija i video zapisa. Na snimcima se vidi nekoliko prostorija - spavaće sobe, kupatila i prostorija u kojoj se na sredini poda nalazi stomatološka stolica.

U istoj prostoriji nalaze se i neobične i nejasne fotografije na zidovima. Tu je i telefon sa ispisanim dugmadima za brzo biranje.

Na drugom snimku vidi se takođe veliko imanje koje djeluje kao luksuzno odmaralište. Vide se bazeni, palme i staza sa pogledom na okean.

džefri epstin SAD ostrvo

