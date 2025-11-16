logo
Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i jednog Hrvata: "Flertovao sam sa udatom 22-godišnjom plavušom"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Bio je savjetnik Bila Gejtsa, danas je upravljački direktor kompanije Biomatics, a nakon Epstinove smrti u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, njegovo se ime spominjalo među izvršiteljima Epstinove imovine.

Među Epstinovim mejlovima osvanulo ime i jednog Hrvata Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian/Stas Vulkanov/Shutterstock

Hrvat Boris Nikolić spominje se u imejl prepisci pokojnog njujorškog finansijera i osuđenog se*sualnog prestupnika Džefrija Epstina, koju je američki Kongres objavio ove nedjelje nakon što ju je, na osnovu ekvivalenta sudskog naloga, dobio iz Epstinovog nasljeđa, u potrazi za dokazima o bliskom prijateljstvu Epstina i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Boris Nikolić je nekada bio savjetnik Bila Gejtsa, danas je upravljački direktor kompanije Biomatics, a nakon Epstinove smrti u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019, njegovo se ime spominjalo među izvršiteljima Epstinove imovine. Sada je otkrivena imejl komunikacija između Epstina i Nikolića iz januara 2010, prožeta se*sualnim aluzijama, prenosi Večernji.

Opisani događaji odvijaju se šest mjeseci nakon što je Epstin pušten iz zatvora na Floridi, nakon presude kojom je zvanično postao seksualni prestupnik zbog krivičnog djela maloljetničke prostitucije. Nikolić je u to vrijeme na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a Epstin mu piše da ga pita da li se zabavlja u Davosu.

"Drugačija vrsta zabave… Sreo sam tvog prijatelja Billa Klintona juče, nakon toga i Sarkozija. Kasnije danas imam sastanak s drugim tvojim prijateljem, princom Endruom, jer on ima neka pitanja u vezi sa Majkrosoftom", odgovara Nikolić.

Princ Endru, vojvoda od Jorka, prije dvije nedjelje je ostao bez svih svojih titula povezanih s britanskom kraljevskom porodicom, što je bila kulminacija javnog sramoćenja koje je doživio nakon Epstinove smrti dok su se otkrivali razmjeri njegovog druženja sa se*sualnim prestupnikom koji je poznavao mnoge bogate i slavne u Americi i svijetu.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Epstin u odgovoru Nikoliću piše da princu Endruu slobodno može reći kako su Džefri i Boris prijatelji. Kada mu Nikolić sugeriše da mu ništa ne treba od princa Endrua, Epstin mu odgovara: "Treba, naravno da treba. Treba da se smiješ i zabavljaš. On je dobar u tome. Veoma je zabavan".

"Hvala. Čuo sam da nije toliko zabavan, ali vjerujem tvojoj procjeni. Bilo bi sjajno da si ti ovdje. Upravo sam flertovao sa 22-godišnjom atraktivnom plavušom plavih očiju, meksičkim komadom. Ispostavilo se da je tu sa mužem. Nisam stigao da provjerim kakav je. Ali, kako smo zaključili, dobro je sve što je pozajmljeno", odgovara Nikolić.

Nakon sastanka s princom Endruom, Nikolić još piše Epstinu da je bilo odlično, ali da bi Davos odmah zamijenio za dobru nedjelju mode, koja je mnogo zabavnija.

(Mondo.rs)

