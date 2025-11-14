Bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak u Epstinovim fajlovima?

Prema pisanju uglednog slovačkog portala SME.sk, seksualni predator i finansijer Džefri Epstin mogao je aktivno lobirati za tadašnjeg ministra vanjskih poslova Slovačke, Miroslava Lajčaka, kako bi ovaj dobio jednu od najviših pozicija u NATO savezu.

Izvor: Shutterstock

Portal navodi da je Epstin 16. juna 2019. iz Pariza poslao poruku nepoznatom primaocu: „Tu sam s Mirom, nazovi me kad god.“ Pod Mirom je, prema SME-u, mislio upravo na Miroslava Lajčaka, sada savjetnika premijera Roberta Fica, a tada ministra vanjskih poslova usred predizborne godine.

Kako piše SME, komunikacija između Epstina i nepoznatog sagovornika pokazuje da se razgovaralo o tome treba li „kontaktirati Boltona ili Pompea“, tadašnje ključne ljude administracije Donalda Trumpa, piše Buka portal.

Epstin je napisao: „NATO bi želio provjeriti izbor Mira s DC-jem. Treba li kontaktirati Boltona ili Pompea?“

Slovački medij podsjeća da je Lajčak u tom periodu bio ozbiljan kandidat za poziciju zamjenika generalnog sekretara NATO-a – drugu najvišu funkciju u Alijansi.

Epstin i Lajčak u Parizu?

Prema SME-u, objavljeni „Epstein files“, set od oko 20.000 stranica dokumenata koje je ove sedmice javno iznio Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD-a, ukazuju da su Epstin i Lajčak tih dana boravili zajedno u Parizu.

Ovi dokumenti, navodi slovački list, snažno sugerišu da je Epstin „aktivno pomagao Lajčaku“ u lobističkim nastojanjima vezanim za važnu funkciju u NATO-u. Istovremeno, podsjećaju, već je bilo javno poznato da je Epstin od 2005. pod istragom zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnica.

SME ističe da je samo dvadeset dana nakon pomenute prepiske – 6. jula 2019. – Epstin uhapšen zbog trgovine maloljetnim osobama s ciljem seksualne eksploatacije. Iako je i dan prije hapšenja pisao o mogućoj podršci Lajčaku, u pritvoru je proveo tek mjesec dana.

Dana 10. augusta 2019. pronađen je mrtav u zatvoru Metropolitan Correctional Center u New Yorku, a obdukcija je navela samoubistvo vješanjem.

(Mondo)