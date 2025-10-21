Novi detalji iz Epsteinove mreže: Žrtva posthumno opisala nasilje "poznatog premijera" u memoarima

U posthumno objavljenim memoarima Virdžinija Džufri iznijela je šokantne tvrdnje da ju je "svjetski poznati premijer" brutalno napao na Epsteinovom ostrvu. Američki mediji nagađaju da je riječ o bivšem premijeru Izraela.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Virdžinija Džufri, žrtva trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja u mreži Džefrija Epstina, u svojim posthumno objavljenim memoarima iznijela je teške optužbe da ju je "poznati premijer" brutalno silovao, davio i pretukao 2002. godine na Epsteinovom privatnom ostrvu.

U knjizi pod naslovom "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" Džufri ne navodi ime političara, ali opisuje ga kao "svjetski poznatog premijera" koji ju je, prema njenim riječima, ostavio krvavu i pretučenu.

Izvor: Rasid Necati Aslim / AFP / Profimedia

Prema navodima koje prenosi Njujork Post, nakon napada Džufri je otišla kod Epstina tražeći pomoć, ali joj je on odgovorio da se "takve stvari ponekad jednostavno dese".

Iako u knjizi nije pomenuto ime, raniji sudski dokumenti i izjave iz 2020. godine dovodili su u vezu bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka sa Epstinom. Prema pisanju izraelskog portala "Tajms of Izrael", Džufri je u ranijim postupcima tvrdila da ju je Epstin slao Baraku radi seksualnih odnosa.

Barak je u više navrata negirao bilo kakvu umiješanost u Epsteinovu mrežu ili navode o nasilju, navodeći da je s Epsteinom imao samo poslovne kontakte.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Do sada, nijedan izraelski ili međunarodni sud nije potvrdio identitet premijera iz memoara niti izrekao presudu koja bi potvrdila Džufrine tvrdnje.

Džefri Epstin, američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik, optužen je da je godinama organizovao mrežu trgovine djevojkama i ženama koje su bile žrtve moćnih ljudi. Nakon njegovog hapšenja 2019. godine, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku.

Virdžinija Džufri bila je jedna od ključnih svjedokinja u više slučajeva povezanih s Epstinom i njegovom saradnicom Gizlen Maksvel, koja je kasnije osuđena na 20 godina zatvora. Džufri je umrla 25. aprila 2025. godine u svom domu u Australiji. Njena smrt je zvanično prijavljena kao samoubistvo. Međutim, njen advokat i članovi porodice izrazili su sumnje i zatražili istragu, navodeći da je bio niz teškog emocionalnog stanja i pritisaka pred njen kraj života.

Virginia Giuffre was left bloodied and beaten by Prime Minister in attack that broke Epstein spell: ‘Beginning of the end’https://t.co/imSQWmvaOwpic.twitter.com/kvruPSeo0q — New York Post (@nypost)October 18, 2025

Ehud Barak je bivši premijer Izraela (1999–2001), nekadašnji šef Generalštaba i ministar odbrane. Nakon povlačenja iz politike, našao se u centru kontroverzi zbog veza s Džefrijem Epstinom, kojeg je nazivao poslovnim poznanikom. Fotografije i svjedočenja iz 2019. godine pokazale su da je posjećivao Epsteinovu rezidenciju u Njujorku, što je izazvalo brojne spekulacije, iako Barak negira bilo kakvu umiješanost u njegove nezakonite aktivnosti.