Otpečaćeni spisi o Epstinu i "Lolita ekspresu": Na listi Klinton, Tramp, princ Endru...

Pominje se i Majkl Džekson i Dejvid Koperfild...

Izvor: YouTube/Netflix

Na stotine strana otpečaćenih dokumenata iz sudske tužbe u vezi sa optuženim pedofilom-milijarderom Džefrijem Epstinom objavljeno je kasno sinoć po našem vremenu nakon što je sudija na Menhetnu odlučio da više nema potrebe da se ti spisi čuvaju u tajnosti.

Vjeruje se da se u dokumentima nalazi skoro 200 imena raznih osoba, među kojima su oni koji su ga optuživali, ali i njegovi prijatelji, biznismeni i najuticajniji političari, prenose američki mediji.

Mnoge od informacija iz sinoć otpečaćenih dokumenata objavljivane su i ranije na druge načine, na primjer kroz medijske intervjue, ali ovo je prvi put da su ti spisi pušteni u javnost kroz američki pravni sistem, javio je CNN.

"Klinton ih voli mlade"

Jedan otpečaćeni dokument iz maja 2016. godine sadrži detalje svjedočenja Džoane Sjoberg, koju je Epstajn regrutovao kada je imala 20 godina da mu bude maserka. Sjoberg je izjavila da je bila prisiljavana "da izvršava seksualne činove na Epstinu". Sjeberg je rekla advokatima 2016. godine da joj je Epstin rekao da ih "Klinton voli mlade, misleći na djevojke".

Drugi dokument pokazuje kako je Gislejn Maksvel, Epstinova saradnica koja je osuđena na 20 godina robije zbog seks trafikinga, potvrdila da je Bil Klinton ručao u Epstinovom privatnom mlaznjaku dok je letio širom svijeta, ali je demantovala da je Klinton ikad posjetio Epstajnovo karipsko ostrvce.

Izvor: Caroline Brehman / POOL/CQ Roll Call POOL

Maksvel je u izjavi iz 2016. godine upitana o njenim putovanjima sa Epstinom i Bilom Klintonom, za koga se zna da ga Epstin nekoliko puta posjećivao u Bijeloj kući, piše Dejli mejl.

"Optužbe da je Klinton ručavao na Epstajnovom ostrvu su 100 odsto lažne. Sigurna sam da je jeo u avionu", rekla je Maksvel.

Klinton u "Lolita ekspresu"

Maksvel je takođe ispitivana o svojoj vezi sa Dagom Bendom, advokatom koji je pomogao Klintonu da povrati imidž poslije seks skandala sa Monikom Levinski. Bend je bio sa Klintonom tokom nekih od susreta sa Epstajnom i bio je na zloglasnom letu Epstajnovog privatnog mlaznjaka u Afriku 2002. godine.

Na slikama sa tog puta vidi se kako Klinton dobija masažu od Šante Dejvis, Epstinove žrtve koja je radila kao stjuardesa u mlaznjaku koji je nazivan "Lolita ekspres".

Upitana da li je ikad imala vezu sa Bendom, Maksvel je odgovorila:

"Govorimo o dobrovoljnim vezama odraslih ljudi, to je "off the record".

Portparol Klintona potvrdio je još 2019. godine da je bivši predsjednik SAD letio Epstinovim privatnim mlaznjakom, ali da nije znao ništa o njegovim "užasnim zločinima".

Klintonov portparol je juče ponovio taj stav iz 2019. godine i rekao CNN-u da je sada "prošlo skoro 20 godina otkako je predsjednik Klinton posljednji put imao kontakt s Epstinom". Bil Klinton, inače, nije optužen ni za jedno krivično djelo u vezi sa Epstinom, koji se na kraju ubio u pritvoru.

Maksvel, koja trenutno služi 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima, ispitivana je pod zakletvom o svojoj vezi sa pedofilom Džefrijem Epstajnom koji je 2019. nađen mrtav u svojoj ćeliji u saveznom zatvoru na Menhetnu, dok je čekao suđenje zbog optužbi za seksualnu trgovinu.

Dokumenti potiču iz tužbe iz 2015. godine koje se tiču Epstinove nekadašnje ljubavnice, Žislejn Maksvel, koja se tereti da je omogućila seksualno zlostavljanje Virdžinije Đufre. Đufre ih je takođe optužila da su je primorali da ima seksualni odnos sa princom Endruom, sinom pokojne kraljice Elizabete, i nekoliko drugih istaknutih muškaraca. Slučaj je riješen 2017. godine, ali Đufre - i mnogi drugi - dugo su insistirali da se spisi objave.

Sinoć je otpečaćena zbirka sudskih dokumenata od 946 stranica iz tog slučaja iz 2015. Sud u Njujorku je 3. januara objavio podatke o ovom slučaju, nakon što je istekao rok za žalbe oko 18.30 u srijedu uveče.

Četiri osobe će ostati anonimne do 22. januara

Podsjetimo, proces je trebalo da počne dan ranije, ali je nastao haos nakon što je jedna od žena koja je uključena u ovaj slučaj dobila rok od 30 dana da dokaže da će njen život biti u opasnosti ukoliko sud otkrije njen identitet. Ona i još tri osobe će zadržati anonimnost do 22. januara, ali će ostali na listi u narednim danima biti imenovani.

Ko je od svjetskih moćnika na spisku?

Očekuje se da će, osim princa Endrjua i Bila Klintona, i bivši američki predsjednik Donald Tramp mogao da se pominju u dokumentima u vezi sa Džefrijem Epstajnom. Prema “ABC Njuzu”, Bil Klinton je bio najprije označen kao "Džon Do 36" i pominje se u više od 50 redigovanih dokumenata.

Svi su negirali da su radili sa Epstajnom ili da su imali bilo kakvu umiješanost sa maloljetnicama, i niko nije optužen. Međutim, sva trojica se nalaze pod lupom nakon što su stari dnevnici iz zloglasnog mlaznjaka "boing 717", nazvanim “Lolita ekspres” ponovo isplivali na površinu.

Virdžinija Đufre je tužila je britanskog princa Endrua u SAD zbog navodnog seksualnog napada kada je bila tinejdžerka. Ona tvrdi da ju je Epstajn podvodio i da je imala seksualne odnose sa vojvodom od Jorka u tri navrata kada je imala 17 godina.

Jedna od svjedokinja u ovom postupku spominje i Majkla Džeksona. Ona kaže da je on boravio u Epstajnovoj vili u Palm Biču te da je tu upoznala i čuvenog Dejvida Koperfilda.

Izvršio samoubistvo u zatvoru

Džefri Epstin, u trenutku smrti star 66 godina, nađen je 10. avgusta 2019. godine mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji, dok se kao razlog smrti navodi samoubistvo. Uhapšen je 6. jula iste godine, kada je optužen za trgovinu ljudima. Izjasnio se da nije kriv za optužbe.

Dvije nedjelje prije smrti nađen je "povrijeđen i u položaju fetusa" na podu svoje ćelije, sa povredama vrata, a sumnjalo se da je pokušao da izvrši samoubistvo. Kao rezultat toga, bio je pod dodatnim nadzorom.