Nova saznanja: Epstin je planirao da ugosti i Ilona Maska na svom ozloglašenom ostrvu

U novoj rundi dokumenata koja je objavio Odbor za nadzor i reformu Vlade SAD-a iz imovine Džefrija Epstina, pojavile su se stavke koje ukazuju na planirane susrete sa Ilonom Maskom, Piterom Tielom i Stivom Banonom.

Među objavljenim stranicama dnevnika, postoji unos za 6. decembar 2014. koji kaže: “Podsjetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li je ovo još uvijek plan?)”. Time se implicira da je Epstin namjeravao da pozove Maska na svoje privatno ostrvo u Karibima, piše Forbes. U ranijim izjavama Mask je negirao da je ikada posjetio taj lokalitet i tvrdio da je odbio slične pozive.

U dokumentima se takođe navodi da je Epstin planirao ručak sa Piterom Tielom 27. novembra 2017. Isti dokumenti pokazuju stavku za doručak sa Stivom Banonom 16. februara 2019.

Ipak, dokumenti su u velikoj mjeri redigovani — imena potencijalnih žrtava uklonjena su radi zaštite privatnosti — te se pojavljivanje imena u dnevniku ne može tumačiti kao dokaz da je susret stvarno održan ili da su akteri bili svjesni Epstinovih aktivnosti.

Inače, Piter Tiel je njemačko-američki milijarder, suosnivač PayPal-a i Palantira, rani investitor u Facebook, te jedan od najuticajnijih ljudi Silicijumske doline poznat po podršci konzervativnim i libertarijanskim idejama.

Stiv Benon je američki politički strateg i bivši glavni savjetnik Donalda Trampa, nekadašnji izvršni direktor desničarskog portala Breitbart News i jedna od ključnih figura alt-right i populističkog pokreta u SAD-u.

Objavljivanje ovih dokumenata dolazi u sklopu šire istrage američkog Kongresa o mreži kontakata Epstina i potencijalnim vezama s uticajnim ličnostima. Demokrati u Odboru naglašavaju da svaki novi dokument može rasvijetliti ko je bio povezan sa Epstinom — dok republikanci optužuju da se informacije selektivno iznose.

Kako istraga bude napredovala, javnost će vjerovatno dobiti uvid u cijeli opseg kontakata — a imena koja su dosad isplivala postaju predmet snažne medijske i političke pažnje.

