Novi skandal bivšeg princa Endrua: Procurili mejlovi koji povezuju njega i Epstina, izvrijeđali žrtvu koja se ubila

Bivši vojvoda od Jorka, Endru Mauntbaten-Vindzor, ponovo je u centru skandala zbog novih dokumenata koji otkrivaju njegovu komunikaciju sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom i osporavaju njegove ranije izjave o nevinosti.

Kako se ime člana britanske kraljevske porodice, osramoćenog princa Endrua ponovo našlo u vijestima u vezi sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, on je pokušao da se distancira od skandala.

"Ne mogu više da izdržim ovo", napisao je 2011. godine pošiljalac identifikovan u Epstinovim kontaktima kao "Vojvoda", u jednom od hiljade djelimično cenzurisanih mejlova objavljenih u srijedu.

Nije mogao ni da nasluti kakav ga pad čeka

Četrnaest godina kasnije, bivši vojvoda od Jorka ostao je bez svih svojih titula, uključujući i prinčevsku koju je dobio rođenjem. Endru Mauntbaten-Vindzor, kako se sada zvanično zove, nedavno je, po odluci brata, kralja Čarlsa Trećeg, razriješen svih kraljevskih dužnosti i suočava se s iseljenjem iz vile u blizini zamka Vindzor, u kojoj je godinama živio bez plaćanja kirije.

Ali loše vijesti se ne završavaju tu.

Nedavno objavljena dokumenta ponovo su otvorila priču o optužbama za seksualni napad na Virdžiniju Roberts Džufri i dovela u pitanje Endruove tvrdnje da je nikada nije upoznao. Mejlovi takođe otkrivaju pokušaje da se ospore i diskredituju Džufrini navodi.

Mauntbaten-Vindzor i dalje negira sve optužbe, iako je Džufri - koja je ranije ove godine izvršila samoubistvo - isplaćena milionska suma u vansudskom poravnanju.

Njegove veze s Epstinom, koji je bio osuđen za podvođenje maloljetnica na Floridi, prvi put su otkrivene 2011. godine, nakon čega je Endru bio primoran da podnese ostavku na mjesto specijalnog trgovinskog izaslanika Velike Britanije.

Skandal je ponovo buknuo 2019. godine, kada je Epstin ponovo uhapšen zbog optužbi za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije. Džufri je tada tvrdila da je imala samo 17 godina kada ju je Epstajn primorao da ima odnose s Endruom.

U pokušaju da "opere ime", Endru je dao poznati intervju za BBC, koji se ispostavio kao katastrofalan. U njemu je negirao da je ikada upoznao Džufri, tvrdio da je prekinuo kontakt s Epstajnom 2010. godine, i pokazao malo ili nimalo saosjećanja prema Epstinovim žrtvama.

Njegov pad posljednjih nedjelja počeo je nakon što su novi mejlovi pokazali da je prijateljstvo s Epstajnom trajalo mnogo duže nego što je javno tvrdio. Uslijedilo je i objavljivanje posthumnog memoara Džufri, u kojem je detaljno opisala tri susreta s Endruom.

Mejlovi takođe dovode u pitanje njegovu tvrdnju da je poznata fotografija na kojoj drži ruku oko Džufrinog struka "foto-montaža".

"Da, bila je u mom avionu, i da, slikala se s Endruom kao i mnoge moje zaposlene", napisao je Epstajn u jednom mejlu iz 2011. godine, nazivajući Džufri lažljivicom.

Epstin ju je više puta vrijeđao i omalovažavao, nazivajući je "ništa više do telefonske sekretarice". U jednom od mejlova predlagao je da novinar istraži Džufri, uz opasku da bi "Bakingemska palata to voljela".

Kada je "Mail on Sunday" u martu 2011. zatražio komentar o navodima Džufri, Epstin je upit proslijedio Endruu.

"Molim te da se u svakoj izjavi ili pravnom pismu jasno navede da NISAM uključen i da nisam znao ništa o ovim optužbama", napisao je "Vojvoda". "Ne mogu više da izdržim ovo".

Na pitanje kako planira da odgovori tabloidima, Epstin je sarkastično uzvratio: "Jedina osoba s kojom nije imala seks bila je Elvis".

