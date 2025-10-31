Šta će se desiti s "otkazanim" članom britanske kraljevske porodice?

Princ Endru je izgubio titule i počasti nakon višegodišnjeg skandala povezanog s vezama s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Izvor: YouTube/BBC News night

Prije dvije sedmice bio je poznat kao princ Endru, vojvoda od Jorka, grof od Invernesa i baron od Kilileja, nosilac brojnih kraljevskih počasti i počasnih titula.

Danas je, međutim, samo Endru Mauntbaten Vindzor — bez titula, bez počasti i suočen s ozbiljnim posljedicama svog ranijeg ponašanja i povezanosti sa skandalima.

U četvrtak uveče Bakingemska palata objavila je da je kralj Čarls III pokrenuo proces oduzimanja svih titula i počasti svom bratu, kao i njegovog iseljenja iz kraljevskog imanja u Vindzoru.

Ova odluka predstavlja kulminaciju višegodišnjeg skandala koje dojučerašnjeg princa povezuju sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Već sljedećeg jutra, Endruovo ime je uklonjeno sa zvanične liste plemstva – što je formalni korak u potpunom ukidanju njegovih titula.

Gdje će princ spavati večeras?

Najvjerovatnije u Rojal Loidžu, raskošnoj rezidenciji sa 30 soba u Velikom parku u Vindzoru, zapadno od Londona, gdje živi od 2003. godine. Pokojna kraljica Elizabeta II dala mu je pravo da koristi ovu rezidenciju na 75 godina, do 2078.

Međutim, prema saopštenju palate, Endru je dobio zvanično obavještenje da mora da preda imanje i preseli se u "privatni smještaj". Očekuje se da će se preseliti čim to bude moguće.

Gdje će živjeti ubuduće?

Prema izvorima bliskim kraljevskoj porodici, Endru će dobiti kuću na privatnom imanju kralja Čarlsa u Sandringemu, u grofoviji Norfok, na istočnoj obali Engleske.

To veliko imanje ima oko 150 nekretnina i tradicionalno je mjesto gdje kraljevska porodica provodi Božić.

Zanimljivo je da je Endru već ranije obaviješten da nije dobrodošao na božićnim okupljanjima, a vjeruje se da se u Sandringem neće preseliti prije praznika, jer će proces iseljenja i predaje imanja potrajati.

Hoće li i dalje primati prihod?

Da, ali nije poznato koliki. Nakon što je 2019. povukao se iz javnih dužnosti zbog kontroverznog intervjua za BBC, britanski mediji su pisali da je od pokojne kraljice primao oko milion funti godišnje.

Ti su isplate, prema istim izvorima, u početku nastavljene i pod kraljem Čarlsom, ali je on kasnije prekinuo isplatu dodatne pomoći.

Uprkos gubitku titula, CNN navodi da će Endru i dalje primati određeni prihod od kralja, mada iznos nije poznat.

Njegov jedini javno poznati izvor prihoda je penzija iz mornarice, u kojoj je služio od 1979. do 2001. godine, u iznosu od oko 20.000 funti godišnje.

Da li je i dalje u liniji nasljeđivanja trona?

Iako je izgubio sve titule, status i počasti, Endru i dalje ostaje osmi u redu za britanski tron.

Da bi bio formalno uklonjen iz linije nasljeđivanja, potrebno je posebno zakonodavstvo i saglasnost zemalja Komonvelta, što je dugotrajan proces.

Posljednji put takva procedura sprovedena je 1936. godine, nakon abdikacije kralja Edvarda VIII.