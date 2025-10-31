Princ Endrju izbačen iz kraljevske porodice! Oduzimaju mu titule i imanje

Britanskom princu Endrjuu oduzete su titule i imanje, oglasila se kraljevska porodica.

Britanska kraljevska porodica saopštila je da princ Endrju ostaje bez titule princa i vojvode, kao i da će biti izbačen sa imanja u Vindzoru. "CNN" ovaj potez naziva najdramatičnijim pokušajem da se umanje posljedice skandala kojim je Endrju bio povezan sa Džefrijem Epstinom.

U saopštenju izdatom u četvrtak uveče, koje svjetski mediji nazivaju hladnim i odsječnim, Bakingemska palata navela je da su ovi potezi "neophodne mjere".

Treće dijete, a drugi sin pokojne kraljice Elizabete, Endrju se već 15 godina nalazi u dubinama kontroverze zbog prijateljstva sa Epstinom i optužbi Virdžinije Đufre da ju je silovao.

Đufreova je oduzela sebi život u aprilu ove godine, a nedavno je posthumno objavljena njena knjiga memoara, u kojoj je Endrjua optužila za silovanje.

Virdžinija Đufre oduzela je sebi život u aprilu ove godine

Bakingemska palata je u nešto više od stotinu riječi obrazložila ovaj dramatični potez, kojim Endrju više neće imati titulu princa niti vojvode, kao ni dom u okviru kraljevskog imanja.

"Njegovo visočanstvo danas je pokrenulo formalni proces kako bi se princu Endrjuu oduzeli titule i počasti. Ubuduće će biti poznat kao Endrju Mauntbaten Vindzor. Njegov zakup kraljevske vile u Vindzoru do sada mu je omogućavao pravnu zaštitu i nastavak stanovanja. Formalno obavještenje uručeno je kako bi se obustavio zakup i on će se odseliti u alternativni privatni smještaj."

"Preduzete mjere ocijenjene su kao neophodne, uprkos činjenici da uporno poriče optužbe."

"Misli i saosjećanje kraljevske porodice bili su, i biće, uz žrtve svih i bilo kojih oblika zlostavljanja", zaključuje se u saopštenju.

