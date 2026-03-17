Tramp šokirao svijet izjavom o Kubi: Vjerujem da ću imati čast da uzmem cijelo ostrvo

Tramp šokirao svijet izjavom o Kubi: Vjerujem da ću imati čast da uzmem cijelo ostrvo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je novinarima da ima odriješene ruke kada je riječ o Kubi, tvrdeći da je ta ostrvska država propala i poručujući da je ona sljedeća na njegovoj listi protivnika nakon Irana.

Tramp šokirao svijet izjavom o Kubi Izvor: Shutterstock/Melnikov Dmitriy/YousufDean

Tramp je ovo izjavio u momentu kada su zvaničnici njegove administracije više puta isticali da će se rat sa Iranom završiti u narednim danima, odbijajući da preciziraju ciljeve i izbjegavajući pitanje korišćenja američke vojske kao "svjetskog policajca".

Tokom ceremonije potpisivanja izvršne naredbe koja se održala u ponedjeljak, na pitanje novinara o Kubi, Tramp je odgovorio da bi mogao da "uzme" cijelo ostrvo, dodajući da će vjerovatno imati "čast" da to učini u nekom obliku.

"Vjerujem da ću imati čast da uzmem Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast", rekao je, a prenosi Independent

Na dodatno pitanje novinara Foks njuza, Pitera Dusija, da li misli na "uzimanje Kube", Tramp je to i potvrdio:

"Uzimanje Kube. U nekom obliku, da. Uzimanje Kube. Mislim, bilo da je oslobodim ili uzmem... Mislim da mogu da uradim šta god želim s njom, da vam kažem istinu", dodao je on.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ