Tramp šokirao svijet izjavom o Kubi: Vjerujem da ću imati čast da uzmem cijelo ostrvo

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je novinarima da ima odriješene ruke kada je riječ o Kubi, tvrdeći da je ta ostrvska država propala i poručujući da je ona sljedeća na njegovoj listi protivnika nakon Irana.

Izvor: Shutterstock/Melnikov Dmitriy/YousufDean

Tramp je ovo izjavio u momentu kada su zvaničnici njegove administracije više puta isticali da će se rat sa Iranom završiti u narednim danima, odbijajući da preciziraju ciljeve i izbjegavajući pitanje korišćenja američke vojske kao "svjetskog policajca".

Tokom ceremonije potpisivanja izvršne naredbe koja se održala u ponedjeljak, na pitanje novinara o Kubi, Tramp je odgovorio da bi mogao da "uzme" cijelo ostrvo, dodajući da će vjerovatno imati "čast" da to učini u nekom obliku.

Trump on Cuba:



I do believe I’ll have the honor of taking Cuba. That would be good. That’s a big honor.



I can free it or take it, I think I can do anything I want with it.pic.twitter.com/I0TpVCY73j — Clash Report (@clashreport)March 16, 2026

"Vjerujem da ću imati čast da uzmem Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast", rekao je, a prenosi Independent.

Na dodatno pitanje novinara Foks njuza, Pitera Dusija, da li misli na "uzimanje Kube", Tramp je to i potvrdio:

"Uzimanje Kube. U nekom obliku, da. Uzimanje Kube. Mislim, bilo da je oslobodim ili uzmem... Mislim da mogu da uradim šta god želim s njom, da vam kažem istinu", dodao je on.

