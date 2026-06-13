Bruceloza se širi u FBiH, u SBK zaraženo više od 50 ljudi

Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u FBiH, a najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tako je, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u prva četiri mjeseca na području Federacije BiH zabilježen 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20.

Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa SBK, kaže da je od januara do aprila na području tog kantona zaraženo 22 ljudi brucelozom, kao i da ih je u maju bilo još 28.

"I u junu je prijavljen još jedan slučaj zaraženog djeteta, a to je samo u Kantonalnoj bolnici u Travniku. Ima ih i u Kliničkom centru u Sarajevu, te u bolnici u Zenicu. Stanje je alarmantno", ističe Bulut za "Nezavisne novine".

Pojašnjava da je problem kod ljudi koji nisu u sistemu organizovanog otkupa mlijeka i mesa.

"Tu veterinari ne sprovode obavezne mjere, odnosno ne vade krv i analize, pa tako npr. neko ima pet krava, ili 20-30 ovaca, i sve to se bez nadzora kupuje, preprodaje. U Zeničko-dobojskom kantonu i kod nas je baš loša situacija", dodaje Bulut.

Navodi da su početkom juna bili u federalnom ministarstvu, a sve kako bi se uključili federalni inspektori te veterinari, jer je dosta djece zaraženo.

"Već dvije-tri godine upozoravam da je potrebno da se to zaustavi, jer se bruceloza vrlo lako može riješiti, samo je bitno da se dogovore veterinarske stanice, kantonalno ministarstvo te inspektori, i da se kod svih ljudi koji imaju životinje sprovedu propisane mjere", kaže Bulut.

Prema njegovim riječima, najgore stanje na području ovog kantona je u Vitezu, Jajcu, Fojnici i Kiseljaku.

"Znam da je u ponedjeljak u Gornjem Vakufu trebalo biti uništeno 37 ovaca kod jednog čovjeka. Takođe, u Jajcu su bile zaražene krave, dok je u Fojnici čovjek zarazio 15 ljudi koji su od njega uzimali kozje mlijeko, a koje zbog njegovih savjeta nije prokuvano. On nije sproveo nikakve kontrole", tvrdi Bulut.

Iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH potvrđuju da je, prema podacima nadzora nad zaraznim bolestima, od početka godine do aprila u FBiH prijavljen 51 slučaj bruceloze.

"Evidentno je povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je prijavljeno 20 slučajeva. Prema posljednjim godišnjim podacima za 2025. godinu, bruceloza je bila najčešće registrovana zoonoza u Federaciji BiH, sa incidencijom od 6,8 oboljelih na 100.000 stanovnika", kažu iz Zavoda.

Najviše prijavljenih slučajeva registrovano je, pojašnjavaju, u Srednjobosanskom, Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu.

"Visoka zastupljenost bruceloze može se povezati s njenom prisutnošću u stočarstvu, kontaktom ljudi sa zaraženim životinjama te konzumacijom nepasterizovanih proizvoda, uz razlike u sprovođenju veterinarskog nadzora", dodaju.

Ističu da bruceloza može predstavljati ozbiljnu bolest kod ljudi, posebno ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme.

Šta je bruceloza i kako se prenosi?

"Riječ je o bakterijskoj zoonozi koja se prenosi sa zaraženih životinja (goveda, svinja, koza i ovaca) na ljude, najčešće konzumacijom nepasterizovanog mlijeka i mliječnih proizvoda, ali i direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama ili njihovim tkivima i izlučevinama", objasnili su.

Bolest se manifestuje simptomima sličnim gripu, poput povišene temperature, znojenja, slabosti, bolova u mišićima i zglobovima te opšte malaksalosti.

"U slučaju neadekvatnog liječenja može dovesti do komplikacija i dugotrajnih zdravstvenih problema, uključujući zahvaćanje zglobova, srca ili drugih organa. Posebno povećan rizik imaju osobe koje profesionalno rade sa životinjama, poput stočara, veterinara, mesara i laboratorijskog osoblja", naveli su iz Zavoda.

Mjere prevencije

Najvažnije mjere prevencije uključuju izbjegavanje konzumacije nepasterizovanog mlijeka i mliječnih proizvoda, primjenu higijenskih i zaštitnih mjera pri radu sa životinjama te sprovođenje veterinarskog nadzora i kontrole bolesti kod životinja.

Prethodno je Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održao sastanak s predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa SBK, na kojem se razgovaralo o mjerama za sprečavanje širenja bruceloze i unapređenju sistema kontrole zdravlja životinja.

Na sastanku je naglašena potreba za intenzivnijim inspekcijskim nadzorom nad licima koja nisu uključena u sistem organizovanog otkupa mlijeka i mesa, a s obzirom na to da takvi subjekti često ostaju izvan redovnih kontrolnih mehanizama.

(Mondo)