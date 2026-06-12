Džeparoši ne idu na odmor: Kako da na ljetovanju ne ostanete bez novca i dokumenata

Turistička sezona donosi veći rizik od krađa. Stručnjaci otkrivaju kako zaštititi novac, dokumenta i telefon te šta uraditi ako ostanete bez pasoša na putovanju.

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Ljetna turistička sezona donosi pune plaže, prepune trgove i gužve na najpopularnijim destinacijama, ali i povećan rizik od krađa. Dok turisti uživaju u obilasku znamenitosti i fotografisanju, džeparoši koriste trenutke nepažnje kako bi se domogli novca, mobilnih telefona i ličnih dokumenata.

Najčešće djeluju na aerodromima, autobuskim i željezničkim stanicama, u javnom prevozu i na prometnim turističkim lokacijama, gdje gužve olakšavaju krađe.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA Aleksandar Seničić upozorava da se tokom ljetovanja ne dešavaju samo džeparenja, već i provale u apartmane.

"Imali smo grupu kriminalaca iz jedne susjedne zemlje koji su koristili sprej za omamljivanje. Kroz ta vrata uspavljivali su ljude i uzimali sve što je vrijedno. Kada ste u apartmanima, uvijek u blizini postoji neki hotel sa sefovima koji nisu skupi – koštaju oko jedan do dva evra dnevno", naveo je Seničić.

Fontanu di Trevi u Rimu svakog sata poseti oko 1.000 ljudi

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On savjetuje gostima koji borave u prizemnim apartmanima da ne ostavljaju otvorena vrata, čak ni kada su zaštićena mrežama protiv komaraca, već da ih zatvaraju i koriste klima-uređaje.

Poseban oprez preporučuje se turistima koji putuju u Italiju, jednu od najpopularnijih evropskih destinacija.

Prema riječima dopisnice RTS-a iz Italije Sanje Lučić, broj džeparenja i krađa torbi i ranaca posljednjih godina značajno raste, naročito u velikim gradovima i turističkim centrima.

"Broj džeparenja i krađa otimanjem torbi i ranaca u Italiji posljednjih godina bilježi značajan porast, naročito u velikim gradovima, turističkim zonama, trgovinskim ulicama i javnom prevozu", istakla je Lučićeva.

Najrizičnije lokacije su istorijska jezgra gradova, željezničke stanice i javni prevoz u gradovima poput Rima, Milana i Venecije.

Prema podacima italijanskog Zavoda za statistiku, oko 5,3 odsto stanovnika velikih gradova bilo je žrtva džeparenja, što je više nego dvostruko iznad nacionalnog prosjeka.

Stručnjaci savjetuju turistima da prije putovanja naprave kopije ili fotografije važnih dokumenata, uključujući pasoš i ličnu kartu. U slučaju krađe ili gubitka dokumenata, potrebno je prijaviti događaj lokalnoj policiji i obratiti se najbližem konzulatu ili ambasadi svoje zemlje.

"U takvim okolnostima potrebno je obratiti se najbližem konzulatu ili ambasadi. Savjetujemo da sva lična dokumenta fotografišete i čuvate u telefonu ili da imate njihove kopije kod sebe", rekao je Seničić.

Putna blogerka Jovana Kvržić smatra da je informisanje prije putovanja jedan od najboljih načina zaštite.

"Neko bi rekao da je glavni izvor informacija ministarstvo spoljnih poslova, ali tu su uglavnom podaci o tome kuda ne treba putovati. Trudim se da dobijem informacije od ljudi koji su već bili tamo", navela je Kvržićeva.

Stručnjaci poručuju da nekoliko jednostavnih mjera opreza može značajno smanjiti rizik od neprijatnosti i pomoći da odmor ostane lijepa uspomena.

(RTS/Mondo)