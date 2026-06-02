Malo ko zna za ovaj Jadranski raj: Ostrvo na kojem su automobili zabranjeni, a priroda netaknuta

Malo ostrvo na Jadranu na kojem su automobili strogo zabranjeni, a priroda je prelijepa. Kristalno čisto more, skrivene uvale i vazduh koji želite da udahnete.

Između ostrva Olib i Premuda u sjevernoj Dalmaciji nalazi se Silba, jedno od najposebnijih privlačnih ostrva za ljetovanje na Jadranu, mjesto tišine i mira. Iako ima svega oko 15 kvadratnih kilometara, ovo ostrvo krije nevjerovatnu kombinaciju prirodnih ljepota, bogate pomorske istorije i gotovo zaboravljenog načina života, koji se danas rijetko gdje može vidjeti.

Prvi utisak za mnoge posjetioce dolazi odmah po dolasku – na Silbi nema automobila. Automobilski saobraćaj je zabrnajen kako bi se potpuno očuvala autentičnost i priroda. Uske ostrvske ulice lišene su buke motora, vazduh je čist, a ritam života spor i opušten. Umjesto automobila, mještani koriste traktore, koji su postali gotovo zaštitni znak ostrva i deo njegovog prepoznatljivog, gotovo filmskog ambijenta.

Upravo to odsustvo saobraćaja stvara osjećaj kao da ste ušli u neko drugo vrijeme. Silba nije ostrvo masovnog turizma, nema hotela, velikih rizorta niti agresivne turističke infrastrukture. Gosti uglavnom borave u privatnim apartmanima i kućama, što doprinosi očuvanju autentičnog ostrvskog života.

Ostrvo je okruženo pješčanim i šljunkovitim plažama i brojnim skrivenim uvalama, koje čak i tokom ljeta često ostaju mirne. Unutrašnjost je prekrivena zimzelenim hrastovima, kroz koje vode staze do vidikovaca i osamljenih dijelova prirode. Najviši vrh, Vrh, uzdiže se 83 metra iznad mora i pruža jedan od najljepših pogleda u zadarskom arhipelagu.

Centar ostrva obilježava čuvena Toreta, istorijska građevina koja je postala simbol Silbe. Ona i danas važi za jedno od najfotografisanijih mjesta na ostrvu.

Silba ima i bogatu pomorsku istoriju. Još od 8. vijeka bila je važna tačka na pomorskim rutama ka Zadru, zbog čega su je neki nazivali „kapijom Dalmacije“. Zbog strateškog položaja često je bila meta gusara, pa su mještani gradili odbrambene kule i osmatračnice duž obale. Ostaci nekih utvrđenja i danas se mogu vidjeti u uvalama Papranica i Sveti Ante.

U 19. vijeku ostrvo je doživjelo i jedinstven istorijski trenutak – mještani su kolektivno otkupili ostrvo i postali vlasnici svoje zemlje. Taj osjećaj samostalnosti i lokalnog ponosa ostavio je snažan trag u identitetu Silbe.

Posebno poglavlje u novijoj istoriji pripada umjetnicima. Sedamdesetih godina prošlog vijeka Silbu su „otkrili“ muzičari, slikari i boemski umjetnici koji su ovde nalazili slobodu daleko od gradske vreve. Taj umjetnički duh i danas je prisutan.

Ostrvo je popularno i među nautičarima. Uvale Sveti Ante, Južni Porat i Papranica nude sigurna sidrišta i kristalno čisto more. Zaliv Sveti Ante posebno je poznat po zalascima sunca koje posetioci opisuju kao gotovo magične.

Ponuda hrane ostaje vjerna jednostavnosti ostrva. Duž obale nalaze se male konobe koje služe tradicionalna dalmatinska jela. Među njima se posebno ističe konoba Alavija, poznata po domaćoj pašticadi, svježoj ribi i pogledu na otvoreno more – zbog čega se mnogi gosti iznova vraćaju na Silbu.