Ovo su tri najpovoljnije destinacije za ljetovanje u Crnoj Gori: Nude savršen odmor i dobre uslove smještaja

Iako cijene na Mediteranu rastu, ljetovanje u Crnoj Gori može biti povoljno. Deset dana u avgustu u mjestima poput Utjehe, Čanja i Bijele košta između 450 i 550 evra za smještaj.

Izvor: Youtube/MONDO Crna Gora/marko_79/SerbianOnTheRoad/Vujosevic Aleksa/Printscreen

Dok cijene ljetovanja na Mediteranu nastavljaju da rastu, Crna Gora i dalje uspijeva da zadrži reputaciju destinacije koja nudi solidan odnos cijene i kvaliteta.

Iako su Budva, Kotor i Tivat odavno postali simboli skupljeg turizma, analiza aktuelnih ponuda pokazuje da i u jeku sezone postoje mjesta gdje desetodnevni odmor i dalje može da se uklopi u prosječan budžet.

Na osnovu pregleda ponuda na platformi Booking za sredinu avgusta, izdvojene su tri destinacije koje se posebno ističu po pristupačnim cijenama i dobrim uslovima smještaja.

1. Utjeha i Dobra Voda

Na jugu Barske rivijere nalaze se Utjeha i Dobra Voda, dva spojena turistička mesta poznata po miru i čistom moru. Prema aktuelnim ponudama, privatni smještaj za deset noćenja u avgustu kreće se između 450 i 500 evra, što znači oko 45 do 50 evra po noćenju. Za taj iznos moguće je iznajmiti opremljen apartman sa klimom i kuhinjom, često i sa pogledom na more, na nekoliko stotina metara od plaže.

Utjeha je poznata po uvali Maslina i specifičnoj boji mora zbog izvora slatke vode, dok Dobra Voda nudi življu atmosferu i šetalište sa restoranima.

2. Čanj

Čanj je dugo važio za porodično ljetovalište, a i danas ostaje jedna od povoljnijih opcija. Cijene desetodnevnog boravka u avgustu kreću se od 450 do 500 evra, što je oko 45 do 50 evra po noćenju. Glavna plaža, poznata kao Biserna obala, široka je i pogodna za porodice, a mjesto je okruženo prirodom koja doprinosi mirnijem odmoru. Posebna atrakcija je Kraljičina plaža, do koje se dolazi brodićem sa lokalnog mola.

3. Bijela

U Bokokotorskom zalivu nalazi se Bijela, manje poznata destinacija koja zbog toga često nudi povoljniji smještaj. Cijena desetodnevnog boravka u avgustu kreće se između 500 i 550 evra, odnosno oko 50 do 55 evra po noćenju.

Bijela pruža mirniji ambijent bez velikih talasa, što je čini pogodnom za porodice i opušten odmor. Njena najveća prednost je lokacija između Herceg Novog i Kotora, kao i blizina luksuznog Porto Novog, dok su cene u lokalnim restoranima i prodavnicama i dalje niže nego u većim turističkim centrima.

(Kamatica/MONDO)