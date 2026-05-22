Bačen suzavac na koncertu Rikija Martina u Crnoj Gori: Ljudi bježali s proslave Dana nezavisnosti (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Koncert Rikija Martina na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore, na kratko morao da bude prekinut

Suzavac na nastupu Riki Martina u Podgorici Izvor: Debby Wong/Shutterstock

Na nastupu Riki Martina povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore došlo je do incidenta kada je bačen suzavac. Nastup je na kratko prekinut, a publika je uspaničeno bježala,.

Mnogi iz publike mislili su da je bačena bomba i uplašeno su bježali, a nakon nekog vremena nastup latino zvijezde je nastavljen. 

- Ljudi plakali i bježali sa nastupa Riki Martina. Bačen je suzavac. Mnogi su mislili da je bomba. Tek je sada nastavljen nastup - rekao je izvor Blica.

Inače, pred nastup, muzičar je istakao da je uzbuđen.

- Nadam se da ću ostaviti iza sebe noć radosti, povezanosti i slavlja. Muzika ima moć da nas ujedini izvan jezika i geografije, i moj cilj je da svako ode sa osjećajem energije, inspiracije i ljubavi - poručio je on.

Pogledajte trenutak kada se vratio na binu:

Publiku su prije izlaska Rikija Martina na binu, oko 22 časa, zabavljali predstavnica Crne Gore na Pesmi Evrovizije Tamara Živković, Milena Vučić i Nenad Knežević Knez. 

(Blic, MONDO)

