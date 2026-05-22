Bačen suzavac na koncertu Rikija Martina u Crnoj Gori: Ljudi bježali s proslave Dana nezavisnosti (Video)

Koncert Rikija Martina na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore, na kratko morao da bude prekinut
Na nastupu Riki Martina povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore došlo je do incidenta kada je bačen suzavac. Nastup je na kratko prekinut, a publika je uspaničeno bježala,.
Mnogi iz publike mislili su da je bačena bomba i uplašeno su bježali, a nakon nekog vremena nastup latino zvijezde je nastavljen.
- Ljudi plakali i bježali sa nastupa Riki Martina. Bačen je suzavac. Mnogi su mislili da je bomba. Tek je sada nastavljen nastup - rekao je izvor Blica.
Inače, pred nastup, muzičar je istakao da je uzbuđen.
- Nadam se da ću ostaviti iza sebe noć radosti, povezanosti i slavlja. Muzika ima moć da nas ujedini izvan jezika i geografije, i moj cilj je da svako ode sa osjećajem energije, inspiracije i ljubavi - poručio je on.
Pogledajte trenutak kada se vratio na binu:
Koncert Rikija Martina u Podgorici na kratko je prekinut zbog bačenog suzavca. Medjutim, par minuta kasnije, pevač i publika su se vratili na Trg. Riki Martin je poručio da ništa nece uspeti da zaustavi koncert.pic.twitter.com/Djb5TShieU— Pop Balkan (@pop_balkan)May 21, 2026
Publiku su prije izlaska Rikija Martina na binu, oko 22 časa, zabavljali predstavnica Crne Gore na Pesmi Evrovizije Tamara Živković, Milena Vučić i Nenad Knežević Knez.
