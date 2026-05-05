Koncert u Podgorici: Riki Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti Crne Gore

Povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, u Podgorici će 21. maja biti održan centralni svečani događaj, a obilježavanje jubileja obilježiće i nastup svjetske muzičke zvijezde Rikija Martina na Trgu nezavisnosti.

Izvor: Vlada Crne Gore

Iz Koordinacionog tijela za organizaciju obilježavanja jubileja saopšteno je da će ovaj koncert biti jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u savremenoj istoriji regiona, te da će biti poklon države građanima. Ulaz na koncert biće besplatan, a očekuje se veliki broj posjetilaca iz Crne Gore, regiona i svijeta.

Riki Martin, dobitnik MTV Latin Icon nagrade i višestruki Grammy laureat, jedan je od najpoznatijih i najprodavanijih svjetskih izvođača sa više od 70 miliona prodatih albuma. Tokom karijere duže od četiri decenije stekao je globalnu popularnost i status umjetnika koji je prevazišao muzičke i jezičke granice.

„Osim umjetničkog doprinosa, Martin je prepoznat kao vodeći svjetski filantrop i ambasador dobre volje, čija fondacija decenijama predvodi borbu za ljudska prava“, navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Dodaje se da njegov nastup u Podgorici daje dodatnu simboliku obilježavanju jubileja i potvrđuje Crnu Goru kao mjesto susreta kulture, umjetnosti i međunarodne saradnje.

Vlada Crne Gore pozvala je građane i posjetioce iz regiona i svijeta da prisustvuju proslavi na Trgu nezavisnosti i zajedno obilježe ovaj značajan jubilej uz muzički program svjetskog ranga.