Požar kod Jablanice i dalje se širi: Vatrogasci i helikopter OS BiH na terenu

Požar koji je juče izbio na području Pisvira kod Jablanice i dalje se širi, a vatrogasci i helikopter Oružanih snaga BiH nastoje da lokalizuju vatrenu stihiju.

Izvor: Jablanica.live

Iz Vatrogasne stanice Jablanica su naveli da je do maloprije bio angažovan i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je privremeno povučen radi servisiranja i dopune gorivom.

Požar se tokom noći i jutra proširio prema području Slatine, zbog čega su vatrogasne ekipe raspoređene na više lokacija kako bi spriječile dalje širenje vatre, javili su federalni mediji.

Stambeni objekti trenutno nisu ugroženi, ali nepristupačan teren i velika površina koja je zahvaćena predstavljaju ozbiljan izazov za gašenje.

(Srna)