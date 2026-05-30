Austrijanci upozoravaju turiste: "Otrovne meduze na hrvatskoj obali"

Austrijski list Kronen Zeitung objavio je video-prilog u kojem upozorava turiste da budu oprezni tokom kupanja u okolini Poreča.

Austrijski medij Kronen Zeitung izdao je upozorenje za sve turiste koji planiraju ljetovanje na primorju u Hrvatskoj, nakon što je jedna njihova čitateljka snimila opasnu kompas-meduzu u plićaku kod Vrsara u Istri.

„Budite oprezni, otrovne meduze na hrvatskoj obali“, stoji u naslovu teksta austrijskog lista.

Kako prenosi Krone.at, čitateljka je otišla na kupanje da se rashladi, ali je u moru iznenada primijetila karakteristične braon šare i odmah izvadila kameru. Stručnjaci na koje se austrijski list poziva već duže upozoravaju na ovu vrstu meduze, koja se sve češće pojavljuje u sjevernom dijelu Jadrana.

„Stručnjaci ističu da se ova meduza lako prepoznaje po tamnim prugama u obliku slova V na žućkasto-braon klobuku. Ipak, njeni pipci predstavljaju najveću opasnost“, navodi se u tekstu.

Austrijski list podsjeća svoje građane, ali i sve kupače, da kontakt sa pipcima kompas-meduze može izazvati jak bol, peckanje, crvenilo i otok kože. Posebno upozoravaju da se meduze ne diraju čak ni kada izgledaju mrtvo na plaži, jer njihove žarne ćelije i dalje mogu da ispuštaju otrov.

U slučaju kontakta sa meduzom, stručnjaci savjetuju da se pogođeno mjesto obavezno ispere morskom vodom i da se koža nikako ne trlja. Ako se pojave ozbiljnije tegobe, potrebno je odmah potražiti ljekarsku pomoć.

Kompas-meduze su male žućkasto-braon morske meduze, prepoznatljive po šarama u obliku slova V na klobuku, zbog čega podsjećaju na kompas. Žive u Atlantskom okeanu i Sredozemnom moru, a sve češće se pojavljuju i u sjevernom i južnom Jadranu, piše Večernji list.

Njihov dodir sa kožom može izazvati veoma bolne opekotine, jer imaju 24 pipka sa žarnim ćelijama. Iako uglavnom ne ostavljaju teže posljedice, kod osjetljivijih osoba mogu izazvati jače alergijske reakcije, a u rijetkim slučajevima i ozbiljnije komplikacije ako dođu u kontakt sa sluzokožom ili budu progutane.

Stručnjaci savjetuju da se mjesto uboda ispira isključivo morskom vodom, nikako slatkom. Mogu da pomognu i rashlađujuće kreme, a ljekaru treba otići samo u slučaju jače alergijske reakcije. Sezona njihovog pojavljivanja je uglavnom u maju i početkom ljeta, a građani i turisti se pozivaju da ih ne diraju i da njihovu pojavu prijave nadležnim službama.

