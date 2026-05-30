Dodik predložio da trg u Banjaluci nosi ime Momira Talića, SNSD traži i ulicu u centru

Milorad Dodik predložio je danas da trg u Banjaluci, na kojem se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, ponese ime general-pukovnika Momira Talića.

"Mislim da bi to bilo najprimjerenije. Molim gradonačelnika i odbornike u Skupštini grada da to urade što je prije moguće", rekao je Dodik tokom obilježavanja 23 godine od smrti nekadašnjeg komandanta Prvog krajiškog korpusa VRS u Piskavici kod Banjaluke.

Govoreći o Taliću, Dodik je istakao da je riječ o "narodnoj ikoni" i čovjeku koji je bio borac za slobodu srpskog naroda.

On je naveo da je Talić bio dio tandema koji je očuvao Krajinu "nedirnutom i slobodnom", te da kozarski kraj nije doživio egzodus kakav je zadesio neka druga područja.

"Mnogo smo zahvalni generalu Taliću jer je spasio mnogo ljudi i porodica i učinio da Republika Srpska u svojim temeljima ima njegovo ime", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske podsjetio je da će za dvije godine biti obilježeno 25 godina od smrti generala Talića, te predložio da do tada bude završena crkva u ovom zaseoku u Piskavici.

Kako je naveo, ukoliko porodica bude saglasna, trebalo bi napraviti kriptu i prenijeti Talićeve posmrtne ostatke, kako bi taj objekat postao spomen-crkva njemu i njegovom djelu.

Dodik je rekao i da bi povodom 25 godina od smrti generala trebalo organizovati akademiju, te najavio da će podržati izradu monografije Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

On je podsjetio i na posljednji razgovor sa generalom Talićem tokom njegove bolesti.

"Rekao mi je da je svoj put završio i zamolio me da ostanem i čuvam Republiku Srpsku. To nikada nisam zaboravio", istakao je Dodik.

SNSD traži i ulicu

Gradski odbor SNSD Banjaluka pokrenuće inicijativu da se jedna od ulica u centru grada nazove po general-pukovniku Momiru Taliću, komandantu Prvog krajiškog korpusa i nekadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Republike Srpske.

Odbornici SNSD-a ovo će predložiti Skupštini grada Banjaluka.

Talić, koji je preminuo 28. maja 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, ostao je upamćen kao simbol proboja "koridora života" kojim su povezani zapadni i istočni dio Republike Srpske, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD Banjaluka.

U Piskavici kod Banjaluke danas su obilježene 23 godine od smrti general-pukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske.

Momir Talić je 26. jula 1991. godine imenovan za načelnika Štaba Petog korpusa tadašnje JNA, koji je kasnije prerastao u Prvi krajiški korpus. Bio je jedan od ključnih vojnih komandanata tokom operacije proboja koridora, kojom su spojeni zapadni i istočni dijelovi Republike Srpske.

Za vojne zasluge odlikovan je Ordenom Nemanjića, najvišim vojnim odlikovanjem Republike Srpske.

