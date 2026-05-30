© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Blanuša: SDS izlazi na izbore za sve nivoe vlasti, nema mjesta spekulacijama

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik SDS-a Branko Blanuša poručio je da će stranka izaći na izbore za sve nivoe vlasti, te da odluke o kandidaturama ostaju na snazi.

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša poručio je danas, povodom, kako je naveo, brojnih spekulacija u javnosti, da će SDS izaći na izbore za sve nivoe vlasti i da nema razloga za sumnje ili zabrinutost kada je riječ o kandidaturama te stranke.

"Srpska demokratska stranka će izaći na izbore za sve nivoe vlasti i tu nema mjesta ni sumnji, ni brizi niti spekulacijama", naveo je Blanuša.

On je istakao da su organi SDS-a, Glavni odbor i Skupština stranke, već donijeli odluke o kandidaturama, te da te odluke nisu mijenjane.

"U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske", rekao je Blanuša.

Dodao je da će, s obzirom na ukupnu političku situaciju, konačnu potvrdu i odluku o kandidaturama za dvije inokosne funkcije donijeti Glavni odbor SDS-a u nedjelju, 7. juna.

Blanuša je još jednom pozvao opozicione partije na zajednički nastup na predstojećim izborima.

"Pozivam sve opozicione partije na razum i odgovornost, da zajedno nastupimo u jednoj koloni, poštujući snagu stranaka koje predstavljamo i spektar glasova koje kao pojedinci možemo obuhvatiti", poručio je predsjednik SDS-a.

