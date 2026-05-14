Pukotine u SDS-u nakon sinoćnje sjednice: Nejasna kandidatura i nezadovoljstvo u vrhu stranke

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.ba
Sinoćnja sjednica Srpske demokratske stranke pokazala je da u vrhu stranke nema jedinstvenog i jasnog odgovora na pitanje ko će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske na Opštim izborima 2026. godine.

Iako je Glavni odbor formalno potvrdio ranije odluke o kandidaturama, uključujući i odluku da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, javni nastup nakon sjednice otvorio je više pitanja nego što je dao odgovora.

Blanuša je pred novinarima izbjegao da direktno potvrdi da ostaje kandidat, pozivajući se na ranije odluke organa stranke i ističući da će SDS nastaviti razgovore sa opozicionim partnerima oko zajedničkog nastupa.

Upravo takav istup izazvao je konfuziju, ne samo u javnosti već i među pojedinim članovima Glavnog odbora, koji su prema informacijama iz vrha stranke očekivali jasnu potvrdu kandidature.

Sjednica je završena uz vidljivo nezadovoljstvo dijela funkcionera.

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković otvoreno je poručio da se "očigledno nešto dogodilo" uoči sjednice, navodeći da je Blanuša do juče imao čvrst stav o kandidaturi, dok nakon sjednice to više nije bilo jasno.

Nešković tvrdi da je Blanuša na samoj sjednici glasno rekao da ostaje kandidat i da neće odustati od odluke stranke.

Dodatnu težinu utisku o podjelama dalo je i ponašanje gradonačelnika Bijeljine, Ljubiše Petrovića.

Iako je prethodno na društvenim mrežama objavio snimak sa sjednice i time indirektno potvrdio podršku Blanuši, tokom njegovog obraćanja medijima napustio je konferenciju za novinare, što je protumačeno kao znak neslaganja sa porukama koje su poslate nakon zatvorenog sastanka.

Uz potvrdu kandidatura, Glavni odbor usvojio je i zaključke o podršci zajedničkom nastupu opozicije te sporazumu "Pobjednički koncept", koji predviđa da se konačni kandidati za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dogovore naknadno, na osnovu prethodnih izbornih rezultata i istraživanja javnog mnjenja.

Upravo taj sporazum sada otvara dilemu da li SDS ostaje pri ranijoj odluci da je Blanuša kandidat ili ostavlja prostor za novo dogovaranje sa opozicijom, uključujući i eventualnu podršku Drašku Stanivukoviću. Stanivuković je već izašao sa ponudom da bude kandidat za jednu od dvije inokosne funkcije - predsjednik RS ili srpski član Predsjedništva BiH.

zole

Opoziciji zinula gu*a za fotelje, a previše kandidata. Drale, Blanusa, Jelena , Crnadak, Vukanović i sve će se izjaloviti

Glas za Blanušu

Vidi se da je profesor Blanuša dobar čovjek i da samim tim nije za politiku, ali ne treba da posustane jer će nas Stanivuković dovesti do propasti. Ne treba nama Republika Srpska s milion novih parkova i drugih sličnih sadržaja koji samo maskiraju sav jad u kojem ljudi žive. Na primjeru Banjaluke je jasno kakav je on tip vođe. Grad nikad prljaviji i zapušteniji, a sve što je do sad napravio je u fazi raspadanja, jer on nikako da shvati da je njegova dužnost i da održava sve to što je napravljeno. Oni leptirići u Gospodskoj su koštali ko zna koliko hiljada KM, a ne vrijede ni koju stotinu. Sve to je samo pranje novca za njegovu ekipu. Ne smijem ni da zamislim šta bi bilo da se dočepa neke više funkcije.

