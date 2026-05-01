Blanuša: Kandidatura za predsjednika Srpske ostaje, niko ne odlučuje u moje ime

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša poručio je da odluka o njegovoj kandidaturi za predsjednika Republike Srpske ostaje na snazi, uz poziv na dogovor opozicije.

Izvor: SDS saopštenje

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša saopštio je, povodom spekulacija koje su se pojavile nakon usvajanja dokumenta "Sporazum – pobjednički koncept za Opšte izbore 2026. godine", da ostaje pri ranijim odlukama stranačkih organa i pozvao na jedinstvo opozicije.

Blanuša je istakao da je spreman da sasluša partnere i da želi dogovor svih opozicionih stranaka, ali je naglasio da odluke u okviru njegovih nadležnosti donosi isključivo on kao predsjednik stranke.

"Spreman sam da saslušam sve i želim dogovor opozicije, ali se ne prodajem i niko drugi ne donosi odluke u okviru mojih nadležnosti u Srpskoj demokratskoj stranci", naveo je Blanuša.

On je podsjetio da je odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske i dalje na snazi, te da Predsjedništvo stranke nema ovlašćenja da je mijenja.

"Imam obavezu da poštujem odluke organa stranke i to ću uvijek činiti", poručio je Blanuša.

Predsjednik pokreta Za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je ranije:

"Ključnu ulogu pritiska na Branko Blanušu sada je odigrao Darko Babalj, mešetar iz sjene koji je prethodno rukovodio akcijom rušenja Milana Miličevića, prije toga Šarovića, Vukote Govedarice, i koji svojim intrigrama i zakulisnim igrama pokušava sve držati u šahu, zbog ličnih interesa i biznis kombinacija. Babalj me je pokušao poniziti i na sastanku opozicije tvrdeći da sam najbogatiji i da imam najviše para od svih za stolom, više od njega, Stanivukovića, Kojića, Stanišića i Drine Trećine, otvoreno iskazujući mržnju i animozitet, i vrijeme je da se izvedu na čistac i svjetlost dana zakulisne igre i kombinacije".

Blanuša je naglasio da je dokument najprije upućen liderima opozicionih stranaka na uvid i komentare, prije nego što je dospio u javnost.

"To su činjenice i naši argumenti u razgovoru s ostalim opozicionim strankama. Mi njih uvažavamo, ali tražimo da i one nas uvaže", rekao je Blanuša.

On je dodao da kao predsjednik najjače opozicione stranke ima odgovornost prema članstvu, ali i prema građanima Republike Srpske koji su nezadovoljni trenutnim stanjem, te da je cilj formiranje širokog fronta za promjene na predstojećim izborima.

"Zajedno do pobjede", zaključio je Blanuša.