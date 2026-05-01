Blanuša: Kandidatura za predsjednika Srpske ostaje, niko ne odlučuje u moje ime

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša poručio je da odluka o njegovoj kandidaturi za predsjednika Republike Srpske ostaje na snazi, uz poziv na dogovor opozicije.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša saopštio je, povodom spekulacija koje su se pojavile nakon usvajanja dokumenta "Sporazum – pobjednički koncept za Opšte izbore 2026. godine", da ostaje pri ranijim odlukama stranačkih organa i pozvao na jedinstvo opozicije.
Blanuša je istakao da je spreman da sasluša partnere i da želi dogovor svih opozicionih stranaka, ali je naglasio da odluke u okviru njegovih nadležnosti donosi isključivo on kao predsjednik stranke.
"Spreman sam da saslušam sve i želim dogovor opozicije, ali se ne prodajem i niko drugi ne donosi odluke u okviru mojih nadležnosti u Srpskoj demokratskoj stranci", naveo je Blanuša.
On je podsjetio da je odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske i dalje na snazi, te da Predsjedništvo stranke nema ovlašćenja da je mijenja.
"Imam obavezu da poštujem odluke organa stranke i to ću uvijek činiti", poručio je Blanuša.
Predsjednik pokreta Za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je ranije:
"Ključnu ulogu pritiska na Branko Blanušu sada je odigrao Darko Babalj, mešetar iz sjene koji je prethodno rukovodio akcijom rušenja Milana Miličevića, prije toga Šarovića, Vukote Govedarice, i koji svojim intrigrama i zakulisnim igrama pokušava sve držati u šahu, zbog ličnih interesa i biznis kombinacija. Babalj me je pokušao poniziti i na sastanku opozicije tvrdeći da sam najbogatiji i da imam najviše para od svih za stolom, više od njega, Stanivukovića, Kojića, Stanišića i Drine Trećine, otvoreno iskazujući mržnju i animozitet, i vrijeme je da se izvedu na čistac i svjetlost dana zakulisne igre i kombinacije".
Blanuša je naglasio da je dokument najprije upućen liderima opozicionih stranaka na uvid i komentare, prije nego što je dospio u javnost.
"To su činjenice i naši argumenti u razgovoru s ostalim opozicionim strankama. Mi njih uvažavamo, ali tražimo da i one nas uvaže", rekao je Blanuša.
On je dodao da kao predsjednik najjače opozicione stranke ima odgovornost prema članstvu, ali i prema građanima Republike Srpske koji su nezadovoljni trenutnim stanjem, te da je cilj formiranje širokog fronta za promjene na predstojećim izborima.
"Zajedno do pobjede", zaključio je Blanuša.