PSS, SDS i NF protiv novog zaduženja Vlade RS: Na Trgu Krajine biće postavljen "brojač duga"

Nakon sastanka posvećenog najavljenom novom zaduženju Republike Srpske, opozicione stranke PSS, SDS i Narodni front najavile su da će na Trgu Krajine postaviti "brojač duga" koji će, kako tvrde, svakodnevno prikazivati rast zaduženosti Republike Srpske.

Izvor: Aleksandar Čavić

Pedstavnici tri opozicione stranke u Republici Srpskoj – Pokreta Sigurna Srpska (PSS), Srpske demokratske stranke (SDS) i Narodnog fronta (NF) održali su danas sastanak na kojem je glavna tema bila najavljeno novo zaduženje Republike Srpske.

Nakon sastanka, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković izjavio je da je opoziciju "zaprepastila" najava Vlade Republike Srpske o novom zaduženju, te najavio zajedničke aktivnosti protiv, kako je naveo, dodatnog zaduživanja građana.

„Ova vlast će generacije staviti u dužničko ropstvo. Samo ove godine dug će biti 2,7 milijardi KM, a zajedno sa ustanovama i preduzećima četiri milijarde. To je više nego tokom cijelog mandata“, rekao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, opozicija smatra da se sa novim zaduženjima ne smije čekati do izbora.

„Republika Srpska ne može da traje do 4. oktobra, a poslije toga da se hvatamo za glavu. Pretpostavljamo da će sve biti završeno već u utorak. Na to ne možemo pristati“, poručio je on.

Stanivuković je najavio da će opozicija od ponedjeljka na Trgu Krajine u Banjaluci postaviti brojčanik koji će, kako tvrdi, pokazivati rast zaduženosti Republike Srpske.

„Dogovorili smo da sutra u 20.30 časova na Trgu Krajine postavimo brojčanik koji će svaki dan odbrojavati koliko nas vlast zadužuje. Nećemo dati da se zaduženjima plaćaju osnovne stvari. Pozivam građane da dođu i vide kolika su zaduženja i šta bi se od tog novca moglo uraditi“, rekao je lider PSS-a.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić ocijenila je da činjenica da se podaci o novim zaduženjima ne objavljuju transparentno pokazuje da postoji ozbiljan problem u upravljanju javnim finansijama.

Ona je podsjetila da su posljednji dostupni podaci o dugu Republike Srpske objavljeni krajem 2024. godine, ističući da privredni rast ostaje nizak, dok se teret dugova prebacuje na građane kroz visoke poreze.

„Dugovi predstavljaju veliko opterećenje, a vlast umjesto odgovornog upravljanja finansijama poseže za novim kreditima“, rekla je Trivićeva.

Govoreći o najavljenim povećanjima plata u izbornoj godini, ona je poručila da će račune za takve poteze na kraju plaćati građani.

Trivićeva je ustvrdila i da je Republika Srpska trenutno dvostruko zaduženija od Federacije BiH.

"Kada ste čuli da je u Srpskoj otvorena neka firma? Rast BDP-a je ispod dva odsto zato što je opterećen dugom", rekla je ona i dodala da će opozicija pokušati da zaustavi novo taduženje.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da će opozicija nastojati da skrene pažnju javnosti na, kako tvrdi, zaduženja koja prelaze sve granice.

On je naveo da je Republika Srpska već sada zaduženija nego što je bilo planirano za cijelu godinu, te je postavio pitanje ko će vraćati te obaveze i u koje se svrhe novac koristi.

„Postavlja se pitanje da li se radi o kapitalnim ulaganjima i investicijama ili se zaduženja koriste za kupovinu izbora i jednokratne pomoći. Treba povećati plate, ali ne na ovakav način“, rekao je Blanuša.

On je dodao da će, kako je naveo, teret dugova na kraju snositi građani i buduće generacije.

Blanuša je ocijenio i da proces zaduživanja nije dovoljno transparentan, posebno kada je riječ o dugoročnim kreditima i kamatnim stopama koje, prema njegovim riječima, nisu jasno predstavljene javnosti.

Sastanku su prisustvovali predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, predsjednik SDS-a Branko Blanuša i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, koji su najavili nastavak zajedničkog djelovanja po pitanju finansijske politike Vlade Republike Srpske.