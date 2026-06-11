SDS demantovao navode o kandidaturi Branka Blanuše za Predsjedništvo BiH

Srpska demokratska stranka saopštila je da predsjednik stranke Branko Blanuša nikada nije izjavio da je spreman da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, te navode ocijenila netačnim.

Izvor: SDS

SDS tvrdi da Branko Blanuša nikada nije izjavio da je spreman da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH.

U stranci navode da su pojedini mediji pogrešno prenijeli njegove riječi iz emisije "Telering".

SDS ističe da Blanuša ostaje kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske.

Srpska demokratska stranka (SDS) demantovala je navode da je njen predsjednik Branko Blanuša izjavio kako je spreman da bude kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH ukoliko se iz izborne trke povuče lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Iz SDS-a navode da predsjednik stranke nikada nije dao takvu izjavu.

"Apolutno su netačne informacije da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša, gostujući u emisiji 'Telering', izjavio da je bio spreman da se žrtvuje i prihvati kandidaturu za člana Predsjedništva BiH uz uslov da se Nebojša Vukanović povuče", saopšteno je iz SDS-a.

U stranci tvrde da je u pomenutoj emisiji Blanuša govorio o predsjedniku Partije socijalističkog progresa Drašku Stanivukoviću, navodeći da je upravo Stanivuković izrazio spremnost da bude kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, iako to, prema njegovim riječima, nije bila pozicija kojoj je prvobitno težio.

U saopštenju se podsjeća i da Blanuša već mjesecima ponavlja da poštuje odluke stranačkih organa i da neće djelovati suprotno njihovim stavovima.

Naglašavamo da je vijest prenijela Novinska agencija SRNA, a u originalu izgleda ovako:

Izvor: Srna