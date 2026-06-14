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Tramp pobjesnio nakon napada Izraela na Bejrut: "Ovo nije trebalo da se dogodi"

Tramp pobjesnio nakon napada Izraela na Bejrut: "Ovo nije trebalo da se dogodi"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Tramp kritikovao Izrael zbog napada na Bejrut.

Tramp kritikovao Izrael zbog napada na Bejrut Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Izraelska vojska je rano jutros izvela raketni napad na Bejrut, glavni grad Libana, zbog čega je hitno reagovao američki predsjednik Donald Tramp. On je osudio napad Izraela, naveo je da nije trebalo da se dogodi jer su Sjedinjene Američke Države i Iran, kako tvrdi, vrlo blizu mirovnog sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku.

"Jutrošnji napad na Bejrut nije trebalo da se dogodi, naročito na ovaj poseban dan kada smo blizu mirovnog sporazuma sa Iranom. Izrael ima prava da se brani, ali ovaj napad nije nikog povrijedio ili ubio i ne bi trebalo da utiče na važan mirovni proces.

Vrlo blizu sporazuma smo koji će donijeti mir u cijeloj regiji, uključujući i Liban. Ne bi trebalo da Izrael više napada Liban, ni jedna strana ne bi trebalo da napada ovu drugu, naročito Hezbolah protiv Izraela.

Ovo bi mogao da bude početak dugačkog i lijepog mira. Hajde da to ne upropastimo", naveo je Tramp.

Da podsetimo, danas bi Sjedinjene Države i Iran trebalo da potpišu sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku koji traje od 28. februara ove godine. Nekoliko američkih aviona je navodno poletjelo ka Ženevi u Švajcarskoj prije nekoliko dana gdje bi trebalo da se održe završni pregovori sa Iranom, a američku delegaciju predvodi američki potpredsjednik Džejms Di Vens.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Donald Tramp Izrael Bejrut Iran

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