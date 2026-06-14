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Sarajevsku "Hidrogradnju" kupio biznismen iz Njemačke porijeklom iz Gacka za 88 miliona KM

Sarajevsku "Hidrogradnju" kupio biznismen iz Njemačke porijeklom iz Gacka za 88 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić
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Sarajevska "Hidrogradnja" prodata je na licitaciji održanoj u četvrtak, a novi vlasnik je biznismen iz Njemačke Halid Čustović, rodom iz Gacka, koji je za preuzimanje cijelog privrednog subjekta ponudio 88 miliona konvertibilnih maraka.

hidrogradnja.PNG Izvor: TV SARAJEVO/SCREENSHOT

Stečajni upravnik „Hidrogradnje“ Zijad Fazlagić potvrdio je da je riječ o prodaji kompletnog preduzeća, te da cijena nije snižavana u odnosu na ranije licitacije, piše Biznisinfo.

On je naveo da je kupac prethodno uplatio osiguranje u iznosu od 220.000 KM, te da sada ima rok od 30 dana da uplati kompletan iznos kupoprodajne cijene.

Kupac Halid Čustović je privrednik i humanitarac koji godinama živi i radi u Njemačkoj, gdje je izgradio karijeru u građevinskom sektoru i vodi kompaniju koja zapošljava veliki broj radnika. Povezan je s Bosnom i Hercegovinom, a poznat je i po humanitarnim i filantropskim projektima.

„Hidrogradnja“, nekada jedan od građevinskih giganata u regionu, u stečaju je od 2016. godine, ali je u posljednjim godinama nastavila poslovati uz stabilne prihode i zapošljavala oko 100 radnika.

Prema podacima sa Sarajevske berze, kompanija je prošle godine ostvarila prihode od 10,78 miliona KM, rashode od 9,15 miliona KM i dobit od 1,63 miliona KM. Godinu ranije dobit je iznosila 1,27 miliona KM.

Iako više ne obavlja klasične građevinske radove, „Hidrogradnja“ prihod ostvaruje kroz eksploataciju u dva kamenoloma te pogone Sigma i Briješće.

Podsjetimo, riječ je o nekadašnjem građevinskom gigantu bivše Jugoslavije koji je gradio infrastrukturu širom svijeta i u najboljim godinama zapošljavao hiljade radnika, uz godišnje prihode koji su dosezali i do 300 miliona dolara.

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Sarajevo preduzeća prodaja

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