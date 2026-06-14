Sarajevsku "Hidrogradnju" kupio biznismen iz Njemačke porijeklom iz Gacka za 88 miliona KM

Sarajevska "Hidrogradnja" prodata je na licitaciji održanoj u četvrtak, a novi vlasnik je biznismen iz Njemačke Halid Čustović, rodom iz Gacka, koji je za preuzimanje cijelog privrednog subjekta ponudio 88 miliona konvertibilnih maraka.
Stečajni upravnik „Hidrogradnje“ Zijad Fazlagić potvrdio je da je riječ o prodaji kompletnog preduzeća, te da cijena nije snižavana u odnosu na ranije licitacije, piše Biznisinfo.
On je naveo da je kupac prethodno uplatio osiguranje u iznosu od 220.000 KM, te da sada ima rok od 30 dana da uplati kompletan iznos kupoprodajne cijene.
Kupac Halid Čustović je privrednik i humanitarac koji godinama živi i radi u Njemačkoj, gdje je izgradio karijeru u građevinskom sektoru i vodi kompaniju koja zapošljava veliki broj radnika. Povezan je s Bosnom i Hercegovinom, a poznat je i po humanitarnim i filantropskim projektima.
„Hidrogradnja“, nekada jedan od građevinskih giganata u regionu, u stečaju je od 2016. godine, ali je u posljednjim godinama nastavila poslovati uz stabilne prihode i zapošljavala oko 100 radnika.
Prema podacima sa Sarajevske berze, kompanija je prošle godine ostvarila prihode od 10,78 miliona KM, rashode od 9,15 miliona KM i dobit od 1,63 miliona KM. Godinu ranije dobit je iznosila 1,27 miliona KM.
Iako više ne obavlja klasične građevinske radove, „Hidrogradnja“ prihod ostvaruje kroz eksploataciju u dva kamenoloma te pogone Sigma i Briješće.
Podsjetimo, riječ je o nekadašnjem građevinskom gigantu bivše Jugoslavije koji je gradio infrastrukturu širom svijeta i u najboljim godinama zapošljavao hiljade radnika, uz godišnje prihode koji su dosezali i do 300 miliona dolara.