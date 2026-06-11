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Određen pritvor osumnjičenima za pokušaj trostrukog ubistva u Sarajevu

Određen pritvor osumnjičenima za pokušaj trostrukog ubistva u Sarajevu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Amelu Bogućaninu i Amaru Gariboviću zbog ranjavanja trojice muškaraca na Vracama.

pritvor Izvor: Shutterstock

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Amelu Bogućaninu i Amaru Gariboviću, osumnjičenima za pokušaj trostrukog ubistva na Vracama, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Pritvor im je određen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, ometanje istrage, uticaja na svjedoke, ponovljanje krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenih moglo doći do uznemirenja javnosti.

Osumnjičeni se terete da su u nedjelju, 7. juna, nakon prethodnog dogovora i sa podijeljenim ulogama, na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu pokušali da ubiju tri muškarca.

Prema navodima istrage, sastanak između osumnjičenih i oštećenih bio je dogovoren radi rješavanja ranijih nesuglasica, a osumnjičeni su nakon kraće verbalne prepirke iz vatrenog oružja ispalili više hitaca prema trojici muškaraca.

Tom prilikom dva muškarca zadobila su povrede opasne po život, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede i u bjekstvu je, te je za njim raspisana potraga.

Osumnjičeni Bogućanin ispitan je u Kliničkom centru u Sarajevu, gdje je hospitalizovan.

Istraga je u toku, a rezultati vještačenja oružja, tačnije, četiri pištolja, odjeće pronađene na mjestu pucnjave, te parafinske rukavice, trebalo bi da utvrde koliko je hitaca ispaljeno, ko ih je ispalio i ko je sve učestvovao u pucnjavi.

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Sarajevo pucnjava pritvor

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