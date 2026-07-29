Velika akcija policije u Srbiji: Uhapšeni pedofili koji su se lažno predstavljali kao djevojčice od 11 godina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su pet osoba u nastavku akcije "Armagedon" zbog sumnje da su se na internetu lažno predstavljali kao djevojčice od 11 i 12 godina kako bi od maloljetnika iznuđivali i razmjenjivali eksplicitne fotografije i snimke.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su pet osoba u nastavku akcije "Armagedon" zbog sumnje da su putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece, kao i da su se predstavljali kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi od maloljetnika pribavili fotografije i video-snimke s*ksualne sadržine.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd i policijskim upravama u Valjevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Nišu, uhapsili su pet osoba u nastavku akcije "Armagedon".

Akcija je sprovedena po nalogu Posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje p*rnografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za p*rnografiju.

Uhapšeni su I. M. (1974) iz Beograda, V. L. (1977) iz Valjeva, B. L. (1989) iz Novog Sada, D. O. (1967) iz Sremske Mitrovice i S. Đ. (2002) iz Niša.

Predstavljali se kao djevojčice od 11 i 12 godina

Kako se sumnja, osumnjičeni su tokom dužeg vremenskog perioda putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece u p*rnografske svrhe.

Prema navodima MUP-a, preko društvenih mreža i aplikacija registrovali su lažne profile predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloljetnicima. Od njih su, kako se sumnja, zahtijevali i pribavili fotografije i video-materijale s*ksualne sadržine.

Materijal razmjjenjivali preko Telegrama

Policija sumnja da su osumnjičeni putem aplikacije Telegram i specijalizovanih čet-aplikacija međusobno razmjenjivali materijal nastao s*ksualnom eksploatacijom djece na internetu.

Pretresom stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni pronađeni su računari i računarska oprema, a pregledom uređaja otkrivene su fotografije i video-zapisi nastali s*ksualnom eksploatacijom djece.

MUP: Bezbjednost djece je apsolutni prioritet

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da bezbjednost djece predstavlja apsolutni prioritet u radu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koja po ovim slučajevima postupa svakodnevno kroz pojedinačne prijave, ali i nacionalne i međunarodne akcije.

Kako navode, svaka prijava koja ukazuje na moguće ugrožavanje bezbjednosti maloljetnih lica razmatra se sa najvišim stepenom hitnosti.

(MONDO)