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Srbin snimao golu djecu na plaži: Užas u Istri, policija mu pronašla jezive snimke u telefonu

Srbin snimao golu djecu na plaži: Užas u Istri, policija mu pronašla jezive snimke u telefonu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Uhapšen Srbin u Istri zbog sumnje da je snimao golu djecu na plaži.

srbin uhapšen u hrvatskoj zbog snimanja djece na plaži Izvor: Youtube/Tomasz Polaszek/Al Jazeera Balkans/Scrensoot

Policija Istre u Hrvatskoj uhapsila je muškarca (29) iz Srbije zbog sumnje da je snimao golu djecu na plaži, piše "Indeks". On je osumnjičen da je izvršio krivično djelo iskorišćavanja djece u por**grafske svrhe.

On je uhvaćen kako u jednom turističkom objektu mobilnim telefonom snima golu djecu na plaži. Incident se dogodio u četvrtak 25. juna oko 17.30 časova.

Njega je primijetio radnik zaštitarske službe kako krišom snima djecu. Odmah je pozvao policiju i zadržao ga.

Policija je u njegovom telefonu pronašla sporne snimke. On je uz krivičnu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Protiv njega je pokrenut i postupak u skladu sa Zakonom o strancima. Policija je apelovala na roditelje da paze na svoju djecu, da obrate pažnju oko sebe ako uoče sumnjivo ponašanje i da pravovremeno reaguju.

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Tagovi

pedofilija istra srbin hapšenje djeca

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