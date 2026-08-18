Njemačka vojska na najvišem nivou u posljednjih 13 godina: Bundesver ima gotovo 187.000 vojnika

Njemačka vojska krajem jula brojala je 186.700 aktivnih vojnika, što je najveći broj pripadnika Bundesvera u posljednjih 13 godina. Berlin planira dodatno jačanje oružanih snaga do 2035. godine.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Njemačka vojska dostigla je krajem jula ove godine broj od 186.700 aktivnih vojnika, što predstavlja najveći sastav Bundesvera u posljednjih 13 godina, objavio je njemački javni servis "Dojče Vele", pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane Njemačke.

Prema zvaničnim podacima objavljenim 17. avgusta, broj pripadnika oružanih snaga povećan je za oko dva odsto u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za približno 3.700 vojnika.

Jedan od glavnih razloga rasta je novi model regrutacije uveden početkom ove godine. Prema tom sistemu, svi građani koji navrše 18 godina dobijaju upitnik kojim se procjenjuje njihova spremnost za šestomjesečni dobrovoljni vojni rok.

Muškarci su obavezni da popune upitnik, dok je za žene to dobrovoljno. Od oko 378.000 mladih kojima je upitnik poslat, tokom jula je više od 2.600 osoba prošlo procjenu fizičke spremnosti, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodne mjesece.

Podaci pokazuju da u okviru novog sistema trenutno služi oko 12.100 dobrovoljaca i pripadnika sa kratkoročnim ugovorima, što je povećanje od približno šest odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Njemačka je postavila ambiciozan cilj da do 2035. godine poveća broj aktivnih vojnika na 260.000, uz dodatnih 200.000 pripadnika rezervnog sastava.

Jačanje Bundesvera dio je šire strategije modernizacije i povećanja odbrambenih kapaciteta u Evropi, usljed pogoršane bezbjednosne situacije nakon rata u Ukrajini i rastućih tenzija između NATO-a i Rusije.

Njemačke vlasti više puta su upozorile da je neophodno ubrzati jačanje vojske i odbrambene infrastrukture kako bi zemlja bila spremna za moguće buduće bezbjednosne izazove.