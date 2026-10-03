Treća sreća: Vrtić u Novoseliji konačno bi mogao početi sa radom

Sve je spremno za početak rada novog vrtića u Novoseliji, a nakon što bude okončana procedura dostavljanja ljekarskih uvjerenja, ovaj objekat biće na raspolaganju mališanima i porodicama iz ovog dijela Banjaluke.

Izvor: Grad Banja Luka

Poručila je ovo ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za društvene djelatnosti Danijela Kajkut, ističući da je Grad sa svoje strane završio sve neophodne aktivnosti kako bi vrtić mogao početi sa radom.

"Grad je uradio sve što je bilo potrebno i sa naše strane sve je spremno za početak rada vrtića u Novoseliji. Raduje nas što će mališani iz ovog dijela grada dobiti prostor namijenjen njihovom boravku, druženju i odrastanju, a roditelji značajnu podršku u svakodnevnom životu", rekla je Kajkut.

Ona je naglasila da otvaranje ovog objekta predstavlja još jedan važan korak u nastojanjima Grada da proširuje dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja i stvara bolje uslove za djecu i porodice.

"Naš cilj je da predškolsko vaspitanje bude što dostupnije porodicama u različitim dijelovima Banjaluke. Upravo zato posebno nas raduje što je sve spremno da i Novoselija dobije vrtić i što će ovaj objekat uskoro biti na raspolaganju mališanima ovog dijela grada", zaključila je Kajkut.

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović potvrdio je da je trenutno u toku dostavljanje ljekarskih uvjerenja za djecu koja će boraviti u ovom vrtiću.

"Za sada su Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dostavljena tri ljekarska uvjerenja, ali očekujemo da će u toku naredne sedmice biti okončane i ove procedure. Čim bude prikupljena neophodna dokumentacija, steći će se uslovi da vrtić otvori svoja vrata i bude na raspolaganju našim najmlađim sugrađanima", istakao je Jokanović.

Podsjećamo, ovaj vrtić gradonačelnik Draško Stanivuković otvorio je još u oktobru 2024. godine u jeku predizborne kampanje, a zatim ga je u martu ove godine ponovo "otvorio".

Međutim, vrata ovog vrtića sve vrijeme bila su zatvorena za djecu.

(Mondo)