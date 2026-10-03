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Stravična nesreća u Nigeriji: Najmanje 20 poginulih u sudaru četiri vozila

Stravična nesreća u Nigeriji: Najmanje 20 poginulih u sudaru četiri vozila

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Najmanje 20 ljudi je poginulo, a pet je povrijeđeno u sudaru u kojem su učestvovala četiri vozila u centralnoj državi Plato u Nigeriji, saopštio je portparol Agencije za bezbjednost na putevima Osondu Ohaeri.

Poginuo 20 ljudi u nesreći u Nigeriji Izvor: Shutterstock

On je dodao da se incident dogodio duž puta Havan-Kibo-Džos, glavnog auto-puta u centralnom regionu zemlje.

Pozivajući se na preliminarnu istragu, Ohaeri je rekao da je nesreću uzrokovalo "otkazivanje kočnica i gubitak kontrole".

Prema njegovim riječima, ukupno 25 ljudi je učestvovalo u incidentu.

Očevici su rekli da je putnički autobus izgubio kontrolu dok se spuštao niz brdo u tom području i udario u druga vozila, uključujući kamion.

Smrtonosne saobraćajne nesreće su česte u Nigeriji i često se pripisuju prekoračenju brzine, preopterećenju, lošim uslovima na putu i nepažljivoj vožnji, navodi Sinhua. 

(Srna)

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Nigerija saobraćajna nesreća

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