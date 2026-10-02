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Žena poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Pale-Bistrica, vozač uhapšen

Žena poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Pale-Bistrica, vozač uhapšen

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Žena sa Pala preminula je nakon teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u mjestu Bare. Vozač "suzukija" je uhapšen.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Žena sa Pala, L.M, poginula je u saobraćajnoj nesreći na dionici puta Pale-Bistrica, u mjestu Bare, opština Pale, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Vozač automobila "suzuki", D.A. iz Istočne Ilidže, lišen je slobode zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, dok je povrijeđena žena, koja je bila pješak, usljed zadobijenih teških povreda preminula u Kliničkom centru u Sarajevu.

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale izvršili su uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila danas oko 13.00 časova.

Saobraćaj se na ovoj dionici puta, za vrijeme vršenja uviđaja, odvijao alternativnim pravcima od 13.00 do 15.00 časova.

O svemu obaviješen dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

U toku je dokumentovanje predmeta.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Pale žena smrt hapšenje

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