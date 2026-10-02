CIK uoči izborne tišine: Spremno 4.500 tehničara za moguće izazove sa novim skenerima

Izborna tišina pred opšte izbore u BiH počinje sutra u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju, 4. oktobra, u 19.00 časova, izjavio je danas predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je u periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

On je naveo da je od jutros u 7.00 časova na snazi i zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Biračka mjesta u nedjelju, 4. oktobra, biće otvorena od 7.00 do 19.00 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH.

Kalaba je naveo da je u centralni birački spisak za opšte izbore 2026. godine upisano 3.408.517 birača, dok je van BiH registrovano 48.078 birača.

Od tog broja, putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemlja.

Na opštim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.

Kalaba je istakao da će ovogodišnji izbori biti prvi u BiH na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata.

On je naveo da je uvođenje novih tehnologija pratilo više izazova, među kojima su dugotrajan i opstruisan proces javnih nabavki, kratki rokovi za testiranje opreme i štampanje listića sa kju-ar kodovima, te obuka velikog broja članova biračkih odbora, operatera i tehničara.

"Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo", rekao je Kalaba.

On je naveo da će na biračkim mjestima biti više od 4.000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Prema njegovim riječima, od sutra će biti aktivan i kol-centar za podršku izbornoj administraciji.

Kalaba je naveo da je CIK imenovao više od 5.000 predsjednika biračkih odbora i oko 3.300 zamjenika, dok su opštinske i gradske izborne komisije imale problema sa imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata.

On je dodao da su te situacije rješavane u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama.

Prema podacima CIK-a, do sada su akreditovana 2.432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih.

Kalaba je naglasio da je CIK do sada primio 774 prigovora i žalbe, od čega se 466 odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, devet na zloupotrebu javnih resursa, 49 na zloupotrebu djece, a 28 na govor mržnje.

On je pozvao birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, navodeći da su ovjerene kandidatske liste, video-uputstvo za glasanje i edukativni materijal dostupni na internet stranici CIK-a.

Kalaba je pozvao birače na strpljenje i saradnju zbog prvog korištenja novih tehnologija na izborima, ističući da su uređaji uvedeni radi zaštite glasa i obezbjeđivanja poštenijeg i transparentnijeg izbornog procesa.

On je pozvao izbornu administraciju da se strogo pridržava zakonskih procedura i uputstava za rad, te da u slučaju tehničkih poteškoća ostane pribrana i primijeni predviđene alternativne procedure.

"CIK poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta i iskoriste svoje demokratsko pravo", rekao je Kalaba.

Kalaba je pozvao sve učesnike izbornog procesa da izbori u nedjelju, 4. oktobra, proteknu u fer i poštenoj atmosferi.