Kako će glasati oni koji ne mogu do birališta: CIK pojasnio rad mobilnih timova na Opštim izborima

Birači koji ne mogu napustiti svoj dom ili ustanovu u kojoj borave moći će na ovogodišnjim Opštim izborima 4. oktobra da glasaju putem mobilnog tima, pri čemu će, kao i do sada, njihovi glasovi biti kovertirani i brojani u Glavnom centru za brojanje, kažu u CIK BiH.

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Iz CIK-a navode da je Pravilnikom o provođenju Opštih izbora 2026. godine u BiH regulisan način glasanja svih kategorija birača pa i slijepih, nepismenih ili lica s invaliditetom, kao i lica koja su vezana za svoj dom zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, te za birače koji su borave u ustanovama, a imaju biračko pravo.

Za lica koja su vezana za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta i za lica koja borave u ustanovama, a imaju biračko parvo, opštinske, odnosno gradske izborne komisije formiraće mobilne timove koje po utvrđenoj proceduri obilaze domove i ustanove i omogućavaju glasanje licima koja su na spiskovima za glasanje putem mobilnog tima.

Pravilnikom je predviđeno da se u slučajevima kada na osnovu otiska prsta nije moguće izvršiti autentifikaciju, identitet birača vrši provjerom važećeg ličnog dokumenta, nakon čega se izdaje štampana potvrda o izvršenoj identifikaciji bez autentifikacije koju birač potpisuje i koja se odlaže u za to predviđenu kutiju.

Prilikom glasanja birača koji je slijep, nepismen ili lice s invaliditetom, birač ima pravo koristiti pomoć drugog lica kojeg on izabere i uz odobrenje predsjednika biračkog odbora, što se posebno evidentira.

Pravilnikom je predviđeno i kako mogu glasati birači koji dođu do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti ne mogu ući na biračko mjesto.

Za takva lica uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a nakon što završe glasanje, osoba koju fizički nesposobni birač izabere odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće i stavlja ih u skener, te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora.