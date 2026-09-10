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Nove tehnologije na probi: Objavljen spisak svih lokacija za sutrašnje testno glasanje

Nove tehnologije na probi: Objavljen spisak svih lokacija za sutrašnje testno glasanje

Autor Dušan Volaš
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je spisak svih biračkih mjesta na kojima će se sutra održati probno glasanje, odnosno simulacija izbornog procesa u okviru priprema za predstojeće Opšte izbore zakazane za 4. oktobar.

Spisak lokacija za probno glasanje i testiranje Izvor: YouTube/Screenshot

Testni izbori biće sprovedeni u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, u periodu od 9.00 do 15.00 časova. Cilj ove simulacije je detaljna provjera funkcionalnosti, bezbjednosti i pouzdanosti novih izbornih tehnologija. Za te potrebe, svaka lokalna izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto na kojem će se testirati cjelokupan proces glasanja.

Banjalučani će novi sistem moći da isprobaju u Mjesnoj zajednici Bulevar (Ulica Simeuna Đaka 15). Za sve građane koji se odazovu pozivu važe stroga pravila o zaštiti privatnosti.

"Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka", napominju iz Gradske izborne komisije Banjaluka.

Rezultati ove simulacije poslužiće institucijama kao osnov za utvrđivanje eventualnih tehničkih nedostataka i preduzimanje dodatnih mjera, kako bi sve besprijekorno funkcionisalo na dan izbora. Zbog toga je CIK uputio apel svim glasačima da se odazovu u što većem broju i pomognu u adekvatnoj provjeri sistema.

Spisak lokacija za testne izbore širom BiH možete pogledati OVDJE.

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Tagovi

opšti izbori 2026. Izbori 2026

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