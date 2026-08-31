CIK o promjenama na izborima: Nova tehnologija donosi brže rezultate i veću kontrolu

Nova oprema na biračkim mjestima trebalo bi da omogući brže objavljivanje rezultata opštih izbora i smanji mogućnost izbornih nepravilnosti.

Izvor: CIK BiH

Predstavnici Centralne izborne komisije (CIK) BiH i Delegacije EU tvrde da će korištenje nove opreme u izbornom procesu omogućiti da rezultati opštih izbora u oktobru budu objavljivani brže nego ranije.

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba ocijenio je u Sarajevu na konferenciji "Povjerenje u izborni proces: Očuvanje integriteta i novi izazovi" da nova tehnologija "ne mijenja tradiciju jer će građani i dalje glasati na papiru i olovkom".

Kalaba smatra da biometrija trajno rješava problem glasanja u ime drugih lica, dok skeneri eliminišu uticaj ljudskog faktora i "namjerne greške pri brojanju", donoseći preliminarne rezultate odmah po zatvaranju biračkih mjesta.

Kada je riječ o preuranjenoj kampanji i zloupotrebi javnih resursa, Kalaba je naveo da CIK izuzetno cijeni monitoring nevladinog sektora, jer, kako ističe, Komisija kažnjava isključivo na osnovu jasnih zakonskih odredaba i dokaza.

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka rekao je da su sva birališta opremljena novom opremom, koja je provjerena ranije tokom realizacije pilot-projekta, a kako tvrdi, obezbjeđuje regularnost izbora i mnogo bržu objavu rezultata nego na prethodnim izborima.

"EU nastavlja podršku integritetu izbora u BiH. Slobodni i pošteni izbori test su za sve zemlje koje pretenduju kredibilno članstvo u EU", rekao je Soreka.

Nakon uvodnih govora Soreke i Kalabe, uslijedila je prezentacija novih izbornih tehnologija, te dvije panel-diskusije koje su okupile predstavnike institucija, civilnog društva, medija, te domaće i međunarodne stručnjake.

Prvi panel "Može li primjena novih tehnologija učiniti izbore u BiH kredibilnijim?" fokusirao se na pitanje kako nove tehnologije mogu doprinijeti kredibilnijim izborima u BiH, te na koji način uvedene tehnološke novine mogu da smanje izbornu prevaru, povećaju transparentnost i ojačaju povjerenje građana u rezultate, te šta je potrebno kako bi njihova primjena bila uspješna.

Drugi panel "Preuranjena kampanja i zloupotreba javnih sredstava" posvećena je ispitivanju teme preuranjenih izbornih kampanja i izazove koje predstavlja moguća zloupotreba javnih sredstava, sa fokusom na sivu zonu između vršenja vlasti i vođenja kampanje.

Panel je bio posvećen i sagledavanju prakse u medijskim kućama i postojećem zakonskom okviru u tom pogledu, te mehanizmima za jačanje njegovog sprovođenja.

Organizatori ovog skupa su Delegacija EU u BiH i CIK.