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Iznenadna evakuacija u TC "Delta", kupcima i trgovcima ubrzo dozvoljen povratak

Iznenadna evakuacija u TC "Delta", kupcima i trgovcima ubrzo dozvoljen povratak

Autor Dušan Volaš
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Kupci i zaposleni vratili su se u banjalučki tržni centar "Delta" nešto prije 16 časova, nakon iznenadne evakuacije zbog koje su svi prisutni u ponedjeljak poslije podne morali privremeno da napuste objekat.

Delta Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Zvaničan razlog pražnjenja tržnog centra nije poznat, a policiji ovaj slučaj nije prijavljen.

Neizvjesnost u najvećem banjalučkom tržnom centru počela je nešto poslije 15 časova. Zaposleni i posjetioci su po hitnom postupku upućeni ka izlazima, a među radnicima su kružile glasine o potencijalnom požaru.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrdili su za "Nezavisne novine" da im nikakav incident u ovom tržnom centru nije prijavljen.

Oko 15.40 časova oglasila se i uprava "Delte", navodeći da centar radi regularno i da "nije u toku evakuacija objekta". Iako u tom trenutku evakuacija vjerovatno više nije bila na snazi jer se situacija normalizovala, svjedočenja brojnih kupaca, trgovaca potvrđuju da je tržni centar prethodno bio ispražnjen.

Nešto prije 16 časova posjetiocima i radnicima je dozvoljen povratak u zgradu, čime je situacija u potpunosti normalizovana.

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Tagovi

TC Delta evakuacija Banjaluka

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