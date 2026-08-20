Incident kod TC "Delta" u Banjaluci: Neodgovorni pojedinci "palili bakar", obaviještena policija

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka osudila je opasno i neodgovorno paljenje bakra kod TC Delta u danu visokog rizika. O svemu je obaviještena policija.

Izvor: Vatrogasci Banjaluka

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka objavila je fotografiju na kojoj se vidi da je zapaljen bakar kod tržnog centra "Delta" u blizini jezera i istakla da je o tome obaviještena policija.

Iz Vatrogasno-spasilačke brigade su poručili da je neodgovornost i bahatost da neko na ovako rizičan dan pali bakar.

"Ovakav rizičan dan a oni pametnjakovići pale "bakar",šta pametno reći na ovakav bezobrazluk, neodgovornost i bahatost", navodi se u objavi.

Brigada je navela da je obaviještena policija, koja je u potrazi za licima koja su odgovorna za ovaj događaj.