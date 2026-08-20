Vatreni obruč "zarobio" Deliblatsku peščaru: Snimci požara su zastrašujući, dim se širi Vojvodinom (Video)

Zastrašujući snimci požara u Deliblatskoj peščari, u selu Grebenac gore borovi stari više od 100 godina.

Izvor: 192_rs/instagram

Situacija u Deliblatskoj peščari se i dalje ne smiruje - požar je zahvatio više od 3.500 hektara, a u operaciji gašenja vatre učestvuje i specijalni ruski avion za gašenje požara "Iljušin - 76" koji je u Srbiju stigao u srijedu 19. avgusta. On je danas izbacio prve 42 tone vode nakon punjenja i polijetanja sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu, a na društvenim mrežama pojavili su se novi dramatični snimci požara u Deliblatu.

Trenutno je najkritičnija situacija kod sela Grebenac i Kajtasovo. U Grebencu gore borovi stari više od 100 godina.

Snimci sa "Instagram" stranice "192_rs" su zastrašujući. Vidi se kako vatra "guta" sve pred sobom u selu Grebenac, vatrogasci se bore sa požarom koji se ne smiruje jer veliki problem pravi vjetar koji rasplamsa žarišta, a počeo je i novi toplotni talas koji tek pravi posebne probleme.

Požar u selu Grebenac zahvata krošnje stabala i to otežava gašenje zbog teškog terena. Za kratko vrijeme se požar proširio.

U komentarima ispod objava oglašavaju se ljudi iz više mjesta u Vojvodini. Tvrde da se gust oblak dima širi ovim dijelom Srbije i da se vidi iz skoro svih dijelova Banata.

Pogledajte fotografije gašenja požara u Deliblatskoj peščari iz ruskog "Iljušina - 76"

Kakav je avion “Iljušin - 76”?

Ono što ovaj avion čini posebno impresivnim jeste brzina kojom može da izbaci ogromnu količinu vode. Il-76P može da ispusti oko 40.000 litara vode sa visine od približno 50 metara za svega četiri sekunde.

Pri brzini od oko 280 kilometara na čas i visini od 80 metara, voda iz dva rezervoara može da pokrije površinu od približno 600 puta 80 metara. Drugim riječima, avion ne pokušava da “gađa” jedno malo žarište kao što to može helikopter.

Njegova prednost je u tome što u jednom prolazu može da natopi ogroman dio požarišta i tako uspori širenje vatre. Upravo zbog toga je posebno koristan na velikim požarištima kakvo je ono u Deliblatskoj peščari.

Kako "Iljušin - 76" gasi požar?

Princip je relativno jednostavan, ali je izvođenje veoma zahtjevno. Avion se prvo na zemlji puni vodom ili protivpožarnom tečnošću.

Zatim polijeće i odlazi prema požarištu. Kada posada procijeni da je trenutak pogodan, avion prilazi požaru na maloj visini i aktivira sistem za izbacivanje tečnosti.

Za svega nekoliko sekundi iz aviona može biti izbačeno više desetina hiljada litara vode. Velika količina tečnosti tada pada na šumu i rastinje, hladi teren i pomaže ekipama na zemlji da uspore ili zaustave dalje širenje požara.

Kod velikih požara posebno je značajno što Iljušin može da pokrije široku zonu, dok helikopteri mogu da budu precizniji i da vodu usmjeravaju na pojedinačna žarišta. Zbog toga se najbolji efekat postiže kombinovanjem različitih letjelica i ekipa na zemlji.