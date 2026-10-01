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Vlada Srpske donijela odluku: Za roditelje 12 beba iz 1992. godine nova mjesečna novčana podrška

Vlada Srpske donijela odluku: Za roditelje 12 beba iz 1992. godine nova mjesečna novčana podrška

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku kojom se roditeljima dvanaest beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika u Kliničkom centru Banja Luka tokom maja i juna 1992. godine obezbjeđuje mjesečno novčano primanje.

Za roditelje 12 beba iz 1992. godine nova mjesečna novčana podrška Izvor: Vlada RS

Prema odluci, roditeljima beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka biće obezbijeđeno mjesečno novčano primanje u visini 100 odsto osnovice za obračun civilne invalidnine, koja trenutno iznosi 822,17 KM.

Roditeljima koji već ostvaruju pravo na civilnu porodičnu invalidninu biće isplaćivana razlika do punog iznosa osnovice.

Iz Vlade Republike Srpske saopšteno je da se ovom odlukom nastoji pružiti dodatna materijalna podrška roditeljima dvanaest beba čija je smrt u ljeto 1992. godine ostala jedan od najtežih događaja u istoriji Republike Srpske.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Nakon stupanja odluke na snagu, zahtjev za ostvarivanje prava podnosiće se nadležnom opštinskom, odnosno gradskom organu uprave za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

(Mondo)

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