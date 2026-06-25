Banjaluka dobija novi park: Pored spomenika niče "Park 12 beba" i biste generala

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je izgradnju "Parka 12 beba" i postavljanje bisti generala pored Centralnog spomen-obilježja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je izgradnju novog parka pored Centralnog – spomen obilježja koji će simbolično dobiti naziv „Park 12 beba“.

Upravo iz tog razloga Grad je odobrio sredstva i za nastavak uređenja kompleksa u samom centru grada u iznosu od 939.258,45 KM sa uključenim PDV-om.

„Radićemo puno toga. Radićemo park koji planiramo nazvati „Park 12 beba“, da od jednog spomenika dobijemo cjelinu. Popločanje oko muzeja i cijeli novi park", rekao je Stanivuković.

U novom parku biće postavljenje i biste generala. Prema riječima Stanivukovića, za planirane projekte biće potrebno izdvojiti više od pomenuti 939 hiljada KM.

"Između spomenika i novog parka radićemo biste generala koji su vodili svoje jedinice koji su zaslužni za sve što je bilo, između ostalog i general Talić koji je zaslužan za najvažniju bitku. Njegova bista će tu biti, a jedan dio trga u tom dijelu će nositi naziv po njemu. U donjem dijelu biće "Muzej stvaranja Srpke" i to neće koštati samo 900 hiljada trebaće tu više miliona da se uloži. Shodno sredstvima radićemo etapu po etapu. Radićemo to nekoliko godina“, poručio je Stanivuković.