Izabran izvođač za izgradnju javne garaže Aleja Centar u Banjaluci

Gradonačelnik Banjaluke donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju javne garaže u Aleji Centar.

Izvor: GU Banjaluka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković donio je odluku kojom se prihvata prijedlog Komisije za javnu nabavku za projekat „Izgradnja javne garaže Aleja Centar“. Na osnovu sprovedenog tendera, kao najpovoljnija izabrana je ponuda grupe ponuđača koju predvodi kompanija “TEKTON” d.o.o. Banjaluka, sa ponuđenom cijenom od 9.991.741,50 KM sa PDV-om.

Pored nosioca konzorcijuma, firme “TEKTON”, izabranu grupu čine i preduzeća “EL PROMET” d.o.o. Banjaluka, “GIFA CONSULTING” d.o.o. Banjaluka, “HOLLODEX” d.o.o. Banjaluka, “PROGRES-GRADNJA” d.o.o. Banjaluka i “INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO” d.o.o. Banjaluka.

Komisija za javnu nabavku izvršila je otvaranje ponuda 22. juna 2026. godine, kada je konstatovano da su pristigla tri ponude. Razmatranjem dokumentacije, preostale dvije ponude proglašene su neprihvatljivim zbog tehničkih i formalnih nedostataka:

Grupa ponuđača „RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo i “JOKIĆ INVEST” d.o.o. Zvornik (ponuda: 9.991.800,00 KM) – Diskvalifikovana je jer nije ispunila uslove stručne kvalifikacije. Tenderom je traženo lice sa sertifikatom Comptia Pentest+ ili ekvivalentom. Ova grupa je dostavila sertifikat eCPPT, ali nije dokazala njegovu ekvivalentnost sa traženim standardom.

Grupa ponuđača “ABC SOLUTIONS” d.o.o. Banjaluka i “PROGRES-GRADNJA” d.o.o. Banjaluka (ponuda: 9.359.999,99 KM) – Iako je imala najnižu cijenu, ova ponuda je odbačena zbog niza krupnih propusta: potpisi na izjavama nisu bili ovjereni kod nadležnog organa, nedostajala je izjava o ukupnom prometu, izvod iz sudskog registra dostavljen je kao obična fotokopija, a nije priložena ni garancija za ozbiljnost ponude. Dodatno, firma “PROGRES-GRADNJA” je odmah nakon otvaranja dostavila dopis kojim povlači svoj potpis sa ugovora o zajedničkom nastupu sa kompanijom “ABC SOLUTIONS”.

S obzirom na to da je nakon evaluacije preostala samo jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija nije održana, što je u skladu sa važećim Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije u BiH. Kriterijum za izbor bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Protiv ove odluke nezadovoljne strane mogu izjaviti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi.