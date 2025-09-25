Univerzitetsko-klinički centar (UKC) Republike Srpske raskinuće ugovor sa kompanijom „Marković invest R.M.“ i tražiti novu firmu koja bi trebala da završi parking garažu u blizini ove zdravstvene ustanove vrijednu 42 miliona maraka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Direktor UKC-a Vlado Đajić, koji je dodao da novac za završetak ovog projekta postoji, rekao je da su već preduzeti određeni koraci.

„Izvođač je upao u probleme zbog čega ne završava radove. Raskinućemo ugovor i izabrati drugog izvođača. Pare imamo“, kazao je on za Capital.

Pojasnio je da je novac na računima Vlade i da će tu biti sve dok se ne izabere drugo preduzeće.

„Mi novac ne prebacujemo jer je aktuelni izvođač u problemu sa kreditima i banka bi mu odmah ta sredstva povukla“, rekao je Đajić.

Inače, prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, firmi „Marković invest R.M.“ zaključno sa novembrom prošle godine uplaćeno je 34.871.500 maraka za dosadašnje radove.

Kada se uzme u obzir ukupna vrijednost projekta, računica pokazuje da je na raspolaganju još oko sedam miliona maraka.

Za toliko novca bi trebalo da se završe četiri preostale etaže. Podsjećamo prije tačno godinu dana u jeku predizborne kampanje otvoren je parking na krovu objekta sa kapacitetom od 500 mjesta.

Vidi opis Tražiće drugog izvođača: UKC raskida ugovor sa firmom koja je ostavila nezavršenu garažu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 1 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 2 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 3 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 4 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 5 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 6 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 7 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 8 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 9 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 10 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 11 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 12 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 13 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 14 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 15 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 16 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 17 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 18 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 19 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 20 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 21 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 22 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 23 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 24 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 25 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 26 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 27 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 28 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 29 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 30 / 33 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 31 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 32 / 33 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 33 33 / 33 AD

Uprava UKC-a je dobila privremenu probnu dozvolu na godinu dana, a koja je nedavno produžena za još jednu godinu.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske su nam rekli da to Zakon o uređenju prostora i građenja dozvoljava.

Naime, zakon propisuje da se dozvola može produžiti ako se dostavi neki od valjanih razloga za produženje kao što su promjena izvođača, promjena investitora, neriješeni imovinsko – pravni odnosi, sudski spor.

„Razlozi za produženje koji su navedeni u zahtjevu UKC-a jesu činjenica da radovi još nisu završeni, jer su imali poteškoća i problema u saradnji sa izvođačem radova. Kako su ovi razlozi relevantni i posebno utiču na nesmetani rad i funkcionisanje ove veoma važne zdravstvene ustanove, uzeti su obzir prilikom odlučivanja za produženje privremene dozvole“, kazali su u ovom ministarstvu.

Podsjećamo, prvobitni rok za završetak izgradnje koja je započela u junu 2020. godine bio je septembar 2022. godine, a izgradnja je trebala koštati 35 miliona maraka.

Međutim, ovoj firmi je odobreno još sedam miliona maraka po osnovu dodatnih i nepredviđenih radova, a i rokovi završetka su nekoliko puta probijeni.

Cijeli objekat se prostire na 75.000 kvadrata i obuhvata garažu sa 2.500 parking mjesta na četiri etaže, kao i komercijalne sadržaje koji se trebaju graditi u drugoj fazi.

BONUS VIDEO:

(Mondo)